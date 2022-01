Ex secretario de turismo investigado se pasea por Valle de Bravo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex secretario de Turismo y ex presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos Jorge López Martín se pasea por Valle de Bravo, Estado de México, luego de su salida del gabinete del gobernador Martín Orozco Sandoval para ser investigado por millonario desvío de recursos.

López Martín escribió en sus redes personales este día (luego de varios de guardar silencio) que se encontraba corriendo en Valle de Bravo, siendo el mejor hábito para mantener, cuerpo, mente y espíritu sanos.

Más adelante en su mismo post desea a todos sus amigos en la red de Facebook una gran celebración por año nuevo.

De inmediato sus seguidores se hicieron presentes enviándole parabienes a los cuales el ahora ex funcionario no respondió como en antaño si lo hacía.