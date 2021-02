Ex participante de La Academia denuncia acoso sexual por parte de un productor

Redacción

Ciudad de México.- El ex participante de la cuarta generación de La Academia, Adrián Varela, denunció el acoso sexual y el abuso de poder por parte del conocido productor de TV Azteca, Sergio Segura.

A decir del cantante, el productor le cortó su carrera artística al negarse ser su pareja sentimental. Además, aseguró que el productor intentó besarlo a la fuerza y él no se dejó, por lo que el productor le dijo que así eran las cosas y él hacía lo que quería.

“Me abordó en una ocasión y me dice: quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio. Yo le digo que no, que yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí” señaló en entrevista con Javier Ceriani en el programa de YouTube “Chisme No Like”.

“Siguió insistiendo, traté de convivir con él solamente en entornos laborales, prácticamente me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía, porque le dije que no, me privó de ciertos proyectos o de darme una continuidad viniendo de esta gran gira que tuvo la cuarta generación de La Academia”, agregó.

Otro participante de La Academia, Héctor Zamorano, aseguró haber sido acosado por Sergio Segura, ya que él se negó a cumplir sus caprichos y el productor de TV Azteca lo amenazó con frenar su carrera como cantante.

“En cada ciudad se quería meter a mi cuarto y sí me la vivía muy nervioso hasta que un día habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera, porque me podría costar la carrera”.

Con información de Debate