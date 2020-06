Ex jugadora de Necaxa acusó discriminación

Redacción

Guadalajara, Jal.- La ex jugadora de las Centellas de Necaxa, Ilse Tilds Romo mediocampista acusó haber sido víctima de discriminación durante su paso por el onceno de Aguascalientes. de la Liga Femenil MX.

Empero destacó estar eternamente agradecida con la institución donde cumplió su sueño de debutar en el futbol profesional femenil señaló que los jugadores de los Rayos tenían deferencia sobre ellas.

En Centellas dijo había pocos beneficios a diferencia de las demás categorías varoniles. No tenían alimentos, Casa Club, además de prohibirles amistad con los jugadores de Necaxa.

“Si me llegué a sentir discriminada, yo le batallaba mucho. No contábamos con casa club, vivía con 5 compañeras en una casa que rentábamos entre todas; no gozábamos ni de comedor, es decir no contábamos con alimentos. En un principio el club proporcionaba uniformes a la femenil para entrenamiento, pero eran, creo incluso los de juego uniformes que ya había dejado una categoría varonil, es decir no eran uniformes nuevos ni para entrenar en algunos casos”, lanzó.

Un sueldo mensual de 3 mil 300 pesos y extrañar a su hijo de 7 años, la llevó a solo jugar el torneo Apertura 2019 y después retirarse.

“Sí fui feliz pero me di cuenta de que ok, logré lo que siempre quise. Los dos principales motivos por los cuales yo renuncié fue estar con mi hijo y que me cayó el 20 en la parte personal de que ya había logrado lo que quería hasta ahí había llegado mi momento y no me arrepiento de nada”.

