Ex estrella de NFL afirma que fue un error programar a Bad Bunny en el show del SB

Redacción

La elección de Bad Bunny como artista para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha generado un debate encendido, y ahora suma una crítica notable desde el corazón del futbol americano. El exjugador de la NFL y copresentador de podcast, Taylor Lewan, afirmó que la liga “cometió un error” al seleccionar al astro puertorriqueño, argumentando que la oportunidad debió ser para Taylor Swift.

Aunque Lewan elogió a Bad Bunny por ser “talentoso en el canto y la actuación”, argumentó que la NFL dejó pasar una oportunidad de oro con la estrella del pop, durante una aparición en el programa Up & Adams.

El exjugador de los Titans atribuyó gran parte de la reciente popularidad y el aumento de ratings de la liga a la relación de Taylor Swift con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Debió haber sido Taylor Swift”, sentenció Lewan. “Ella se ha estado integrando en el mundo del fútbol. Ha fusionado dos culturas completamente diferentes en una sola”.

El coanfitrión del popular pódcast Bussin’ With the Boys argumentó que el tiempo se agota para que un posible show de Swift tenga el máximo impacto mediático, dada la etapa final de la carrera de Kelce.

La selección de Bad Bunny ha polarizado a las audiencias, una reacción que se intensificó con los comentarios en redes sociales.