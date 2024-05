Ex empleada asegura que Andrea Legarreta ordenó que la corrieran

Redacción

Ciudad de México.-Una ex empleada de limpieza acusa a Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, de haber ordenado que la despidieran injustamente en diciembre de 2023, según un audio compartido en el programa deYouTube de Kadri Paparazzi.

La ex empleada que brindaba sus servicios a una empresa aparte de Televisa aseguró que fue despedida a petición de Legarreta debido a un error que la misma conductora cometió, esto tras limpiar la mesa donde desayunan los conductores del programa cada mañana.

Además, agregó que la presentadora le gritó e insultó en medio de la grabación de los programas especiales de Navidad del matutino.

La conductora es “prepotente y grosera”, según el testimonio de una ex empleada de limpieza (Instagram: @programahoy)

En el audio, la mujer relata que su trabajo consistía en mantener limpia la mesa utilizada por los conductores, incluidas las servilletas y las migajas, lo que cumplió al pie de la letra sin imaginar que esto le traería un problema con Legarreta.

“En la tele las verás muy bonitas, muy amables, pero son unas personas muy nefastas, groseras, prepotentes”, dijo la ex empleada.

Andrea forma parte del cuadro de conductores de ‘Hoy’ desde hace más de 20 años (Facebook/Hoy)

Declaró que tras la limpieza de la mesa, Legarreta comenzó a gritarle: “Mi trabajo era tener limpia la mesa donde estaban todos los conductores, mi obligación era limpiar las servilletas, las migajas (…) ya iban a empezar a grabar cuando Andrea Legarreta empezó a gritar: ‘¿dónde está mi chícharo?, pendej*, ¿dónde está mi chícharo?’, muy transformada”, refiriéndose a un apuntador que la conductora había guardado en una servilleta que luego fue arrojada a la basura por la trabajadora.

Según la mujer, Andrea Legarreta suele habalr con groserías fuera de las cámaras, por lo que pensó que se estaba refiriendo a alguien más. “Estaba gritando, ‘pendej*’, pero pues yo no sabía que se refería a mí, yo pensé que hablaba con los demás porque así es ella de grosera, de prepotente”.

La mujer, de quien sólo se escucha su voz en el audio presentado, también afirmó que Legarreta tiene una actitud grosera y prepotente, lo que dificultó su interacción con ella, pues pretendía explicarle que, al parecer, Andrea guardó su apuntador en una servilleta, misma que la señora echó a la bolsa de basura pensando que era un desecho. “Ella se transforma cuando la van a grabar, pero es muy grosera la señora”.

Ex empleada asegura que Andrea Legarreta ordenó que la corrieran

0 seconds of 39 secondsVolume 0%Una mujer describió a Legarreta como “nefasta y prepotente”. Crédito YT |Kadri Paparazzi

Después de revisar la basura y recuperar el chícharo, la exempleada fue despedida, según su testimonio. “Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo ‘córreme a esta idiota de aquí’, me sacaron de ahí y literal me corrieron. Traté de defenderme pero esta señora no permite que uno hable o dé un argumento”, narró la mujer que lamenta haber sido despedida antes de que su empresa le pagara su aguinaldo y bonos de fin de año.

Cabe destacar que esta nueva acusación se suma a otras que cuestionan el comportamiento de Legarreta en Televisa, donde ha sido señalada por otros empleados de ser poco amable y tener influencia en las decisiones del programa matutino.

La ex empleada indicó que teme represalias, pero no aceptaría regresar a trabajar en Hoy ni con Legarreta debido al ambiente laboral que describe como negativo.

Con información de Infobae