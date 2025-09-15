Ex de Belinda lanzará película contando su versión del romance

Redacción

Ciudad de México.-El próximo estreno de una película autobiográfica ha puesto en el centro de atención uno de los episodios más desconocidos en la vida sentimental de Belinda: su relación adolescente con Ricardo Martínez, quien fuera uno de sus bailarines durante la gira ‘Fiesta en la Azotea’ en 2004.

A dos décadas de aquel vínculo, Martínez ha decidido revelar detalles inéditos de ese romance, que hasta ahora había permanecido en la sombra, y que, según versiones difundidas por seguidores y periodistas, habría marcado profundamente a la cantante.

La mayoría de los vínculos amorosos de Belinda han sido objeto de amplia cobertura mediática y controversia, pero el noviazgo que mantuvo a los 15 años con Ricardo Martínez se mantuvo fuera del escrutinio público.

La película autobiográfica de Ricardo Martínez revela su romance adolescente con Belinda durante la gira 'Fiesta en la Azotea'

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Martínez —actualmente reconocido internacionalmente como bailarín y empresario en Canadá— ha optado por producir una película sobre su vida, en la que abordará, entre otros temas, su relación con la artista.

En palabras de Ceriani, “eran jóvenes, los dos estaban súper enamorados, era el amor de la juventud de Belinda, pero ella tenía un papá controlador y el papá Nacho Peregrín desterró a Ricardito de la vida de su hija para siempre (…) aunque la mamá de Belinda quería a Ricardito, su papá dijo no”.

En las redes sociales de Ricardo Martínez han aparecido videos que documentan el proceso de grabación de la película, donde una actriz encarna a Belinda con el característico estilo que la cantante lucía en los años 2000, época en la que lanzó su primer disco con éxitos como‘Lo siento’, ‘Ángel’y ‘Vivir’.

El personaje inspirado en la artista llevará el nombre de ‘Linda’, y el título tentativo del filme es ‘Ricardito’. En estos materiales audiovisuales, Martínez utiliza como fondo musical el tema ‘Luz sin gravedad’ de Belinda, y comparte también fragmentos de la gira que ambos compartieron. Videos y materiales inéditos muestran a una actriz interpretando a Belinda en la película sobre Ricardo Martínez (IG)

Un video realizado por una página de fans de Belinda y difundido por Martínez califica el romance como “secreto y prohibido”. Según la narración de los seguidores, “con él, Belinda conoció el amor a los 15 años, los fans más fieles sabían del amor con el chico que aparecía en sus videos, venían de mundos diferentes”.

El mismo video sostiene que, tras la mudanza de Martínez a Canadá, Belinda “cayó en una depresión, ya no quería saber más de la música y por eso se tardó tanto en lanzar su segundo disco (…) incluso, la canción ‘Luz sin gravedad’fue dedicada a este amor”. El bailarín ha compartido detalles del proceso de grabación (IG)

Este dato se destaca como uno de los elementos más sensibles de la historia, pues sugiere que la separación tuvo un impacto emocional considerable en la cantante.

La narrativa que rodea la ruptura señala que, al cumplir 18 años, Belinda intentó retomar el contacto con Martínez pese a la oposición de sus padres, aunque la relación ya no pudo restablecerse.

En la película, según lo compartido por el propio Martínez, se explora no solo el romance, sino también su trayectoria personal:

“Desde la inocencia de su primera comunión hasta la cruda realidad de la vida en las calles, el viaje de Ricardito es de coraje, resistencia y esperanza”, escribió el bailarín en una publicación. Videos y materiales inéditos muestran a una actriz interpretando a Belinda en la película sobre Ricardo Martínez (IG)

Añadió: “cada día era una lucha para sobrevivir a los peligros que le rodeaban, pero a través de todo, llevaba una pasión que mantuvo vivo su espíritu: la danza”.

En otra entrada, subrayó: “Esta película captura no solo momentos, sino la verdad de una vida vivida al borde… y el ritmo que lo mantuvo avanzando”.

Sobre su propia biografía, Martínez ha relatado que “con tan solo 10 años de edad, luchó para sobrevivir al barrio más peligroso de la Ciudad de México. Entonces, encontró la única cosa que podría salvarle, la danza”. Así luce actualmente Ricardo Martínez (IG)

Actualmente, reside en Canadá y tiene hijos, aunque no ha dado detalles sobre su situación marital. Por su parte, Belinda ha optado por mantener su vida privada alejada de los reflectores tras su escandalosa ruptura con Christian Nodal.

