Ex chofer de Paco Stanley explota contra Jorge Gil por involucrarlo en su asesinato

Redacción

Ciudad de México.-“Yo estoy tratando de olvidar esa parte, pero que lo vuelvan a recordar y lo vuelves a sentir”. La frase, pronunciada por Jorge García Escandón, quien fue chofer de Paco Stanley, resume el peso emocional que aún arrastra más de dos décadas después del asesinato del célebre conductor.

La reciente reaparición mediática de Jorge Gil, periodista de espectáculos y uno de los sobrevivientes del atentado, ha reavivado no solo el debate público, sino también las heridas personales de quienes estuvieron presentes en el crimen que marcó la historia de la televisión mexicana.

En una entrevista con el programa Ventaneando, García Escandón rompió el silencio y acusó a Gil de haberlo señalado de manera indirecta como sospechoso, lo que, según afirma, lo llevó a pasar años en prisión.

Jorge García Escandón, chofer de Paco Stanley, rompe el silencio tras más de 20 años del asesinato (Ventaneando)

El asesinato de Paco Stanley ocurrió el 7 de junio de 1999, afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en Ciudad de México. El conductor, acompañado por su chofer y por Jorge Gil, fue atacado a balazos mientras se encontraba en una camioneta Lincoln Navigator.

El impacto mediático del crimen fue inmediato y profundo: tanto García Escandón como Mario Bezares, colaborador de Stanley, fueron detenidos como presuntos implicados, aunque ambos recuperaron la libertad tras no encontrarse pruebas en su contra.

El caso, lejos de cerrarse en la memoria colectiva, ha vuelto a ocupar titulares y discusiones en redes sociales, especialmente tras el estreno de la serie ¿Quién lo mató? en Prime Video y un documental en ViX, que han incluido testimonios de testigos y nuevas interpretaciones de los hechos. El caso Stanley vuelve a la agenda pública por nuevas series y testimonios de los sobrevivientes (Foto: Amazon)

En este contexto, la figura de Jorge Gil ha cobrado renovada relevancia. Tras años de mantener un bajo perfil, Gil fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde ofreció su versión de lo ocurrido aquel día.

Aunque aseguró no haber visto la serie, reconoció que la producción cumple una función importante al mantener vigente la conversación sobre uno de los crímenes más mediáticos de la televisión mexicana.

Gil fue considerado en su momento pieza clave en la investigación que llevó a la detención de varios implicados, entre ellos Mario Bezares y Paola Durante.

La reconstrucción de los hechos por parte de Gil ha sido minuciosa. Según su relato, todo sucedió en cuestión de segundos dentro de la camioneta. “Antes del primer disparo, Jorge —el chofer— gritó ‘¡Cuidado!’. Paco gritó también y de inmediato recibió el primer balazo en la cabeza”, recordó Gil. García Escandón acusa a Jorge Gil de insinuaciones que lo llevaron a prisión tras el asesinato (Foto: Facebook Paco Stanley Fans)

Añadió que la sangre de Stanley lo salpicó y que, tras el primer impacto, observó cómo el conductor recibía un segundo y un tercer disparo. “Ahí reacciono yo, y anticipé un cuarto disparo que también le dieron a Paco. Luego vinieron el quinto y sexto, esos ya iban para mí”, detalló. Gil resultó herido por dos disparos, mientras Stanley murió en el lugar a los 56 años.

La versión de Gil, tanto en su libro como en entrevistas recientes, ha sido objeto de controversia. García Escandón, en su conversación con Ventaneando, expresó su molestia por la forma en que Gil ha narrado los hechos, especialmente por lo gráfico de sus descripciones y por las insinuaciones que, según él, lo colocaron bajo sospecha.

“La verdad me sorprendió. Él dice que cree en mi inocencia, pero por qué también escribió en su libro que se le hacía muy raro que yo no hubiera jalado la camioneta. Entonces pensaba que yo tenía algo que ver, pero ahora dice que cree en mí. Si lo hubiera dicho desde el inicio, tal vez me hubiera ahorrado la cárcel”, afirmó el ex chofer.

“Estuve en la cárcel por sus insinuaciones”, recalcó. El asesinato de Paco Stanley en 1999 sigue sin resolverse y genera controversia en la televisión mexicana (Especial Infobae: Jovani Pérez)

García Escandón fue enfático al señalar que la insistencia de Gil en revivir públicamente el episodio le resulta injusta y dolorosa. “No se me hace justo que vuelva a narrar las cosas que sucedieron en la camioneta. Los dos estuvimos a punto de morir. Yo estaba al lado de Paco. A mí me salpicó una gotita, como él dice que lo salpicó. No entiendo, aparte se puso a contar los disparos… Yo creo que a lo mejor tuvo tiempo de ver quién disparó, si con todos los disparos tuvo tiempo de hacer muchas cosas”, cuestionó.

El ex chofer subrayó que ha intentado dejar atrás ese capítulo, pero la persistencia de Gil en recordarlo públicamente le afecta emocionalmente.

Con información de Infobae