Ex Big Brother podría pasar hasta tres años en la cárcel

Ciudad de México.-De la fama a la cárcel.

A casi 24 horas de darse a conocer que Azalia Ojeda “La Negra” fue detenida en el momento que intentó cobrar un cheque que había sido reportado como robado en una sucursal bancaria, ha trascendido que la ex participante del reality Big Brother podría pasar hasta tres años en prisión. © Proporcionado por Telediario

En la entrevista que concedió Berenice Romero, abogada de la parte afectada, confesó que “La Negra” está a pocas horas de conocer su destino ante las autoridades

“Actualmente está detenida por el delito de cohecho, tenemos que esperar el término que se vence mañana antes de la 1:25 de la tarde, tiene para resolver la fiscalía si en este caso se traslada al juez de control o bien se decreta su inmediata libertad aquí en la Fiscalía de Naucalpan”, dijo la abogada a De Primera Mano. © Proporcionado por Telediario © Proporcionado por Telediario

Al ser cuestionada sobre el tiempo que podría pasar “La Negra” en prisión, la abogada explicó: “Estamos hablando que el delito de cohecho, que es el que estamos atendiendo en el delito flagrante, es de 3 años hasta 8 años dependiendo el monto que ella haya ofrecido al servidor público para dejarla en libertad, en este caso estamos hablando de la fracción primera, que estamos hablando de 3 meses a 3 años, no es un delito grave; sin embargo, al verse involucrada en este tema, quiso ofrecerle una cantidad al ministerial, y el mismo no aceptó”.

Posteriormente, la licenciada Romero puntualizó que por la causa que en este momento Azalia es acusada por las autoridades, no puede obtener el perdón de su cliente.

“Este delito la víctima es el Estado, el servidor público, la Seguridad Pública, en este caso no es un delito que le damos comunicación con la parte acusadora, sin embargo, no podemos otorgar el perdón nosotros dado que no somos las víctimas directas sobre el delito; sin embargo, cabe mencionar que el objeto del delito estaba en la caja fuerte que se sustrajo el día 9 de mayo, por eso se presume que pudo haber participado en este delito ella”, indicó. © Proporcionado por Telediario

Finalmente, a la pregunta sobre si han surgido otros implicados en el caso, la abogada dijo que Azalia no ha brindado ninguna declaración al respecto, y reveló que la hoy detenida fue la encargada de falsificar la firma del cheque que intentó cobrar.

“La presunta detenida no ha querido rendir ningún tipo de declaración, está conservando el derecho que tiene ella a guardar silencio […] y solamente conocemos lo que le dijo a los policías al momento de la detención, que ella solamente iba a cambiarlo porque casi casi quería hacer un favor de darle un cheque, que le debían una cantidad a ella y con ese cheque le estaban pagando lo que le debían. Ella endosó el cheque y falsificó la firma de la dueña de la empresa a la que estoy representando, entonces también podríamos, surgiendo la norma del derecho, aplicar el delito falsificación de documentos, dado que falsificó la firma de la titular de la empresa”, detalló.

Con información de Tele Diario