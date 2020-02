Ex atacante de Necaxa Brian Fernández sufre asalto a mano armada

Redacción

Argentina.-La mala racha no para para Brian Fernández, y es que ahora lo asaltaron.

Brian Fernández continúa viviendo momentos tormentosos. El ex atacante del Necaxa informó que fue asaltado con pistola en mano en Santa Fe, Argentina, razón por la que ausentó del entrenamiento con el Colón el pasado martes 4 de febrero.

“Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta. A mí no me pasó nada, así que estoy tranquilo. Ahí nomás me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj“, mencionó a TyC Sports el delantero argentino.

El ex jugador de la Liga MX y MLS aseguró que el acontecimiento se dio mientras se dirigía al entrenamiento con el Colón, pero al sufrir del asalto, decidió no presentarse a la práctica, y tranquilizarse en casa. Es importante mencionar que Brian no presentó ningún tipo de denuncia ante las autoridades.

Fernández asegura que los agresores eran aficionados del Club Atlético Unión, pues portaban los colore del equipo. Y es que el jugador habría subido a redes sociales un video, en donde dijo que él es quien manda en Santa Fe, hecho que molestó a más de uno.

El desafortunado acontecimiento se suma a la lista de desgracias que ha vivido Brian Fernández desde su partida del balompié mexicano. A finales de enero, alertó a su familia, pues no supieron nada de él durante más de 24 horas, hecho que anunciaron a las autoridades, que comenzaron la búsqueda, aunque después se supo que se encontraba con uno de sus amigos.

El ex atacante de los Rayos del Necaxa ha dado de qué hablar durante los últimos días, aunque de temas extra cancha, mismos que afectarían su permanencia con el Colón, ya que el equipo analiza la opción de separarlo del plantel.

