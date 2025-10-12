Evolución de autos eléctricos los convierte obsoletos en pocos años

Redacción

El camino hacia la electrificación global se está volviendo un obstáculo para la recarga de los vehículos eléctricos.

Los primeros modelos eléctricos lanzados al mercado se convertirían rápidamente en “tecnología vieja”, afectando su precio de reventa e incluso haciendo que sea extremadamente difícil encontrar un cargador compatible, lo que podría desincentivar la adopción temprana de la movilidad eléctrica.

Un ejemplo reciente de esta problemática es el completamente nuevo Porsche Cayenne EV, que ha generado perplejidad al confirmar que saldrá al mercado con dos puertos de carga, cada uno con una entrada distinta.

Esta situación recuerda a la guerra de cargadores de los teléfonos inteligentes, lo que amenaza frenar el desarrollo de la infraestructura pública y genera una situación operativa casi absurda para los propietarios que busquen usar los populares Supercargadores de Tesla.

Con información de motorpasión.com.