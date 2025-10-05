Evitan que apoyos sociales sean revendidos en Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- Los apoyos sociales ya no podrán revenderse en esta municipalidad luego de que cada beneficiario recibirá un vale de instalación que garantiza que tinacos y calentadores solares se coloquen completos en los domicilios.

Miguel Roberto Mejía Quiroz, director de Desarrollo Social, explicó que esta medida asegura que los equipos no se comercialicen y cumplan su objetivo.

“Por primera vez se realizará una entrega en la que el tinaco llevará su base y llevará una bomba de un cuarto, así como toda la tubería necesaria para que quede en el domicilio instalada”, afirmó.

El funcionario detalló que, a diferencia de administraciones anteriores, ahora tampoco se cobrará por la instalación de los calentadores.

“En la administración pasada se les cobraba mil 500 pesos por la instalación, ahora no va a tener ningún costo la instalación y nos aseguraremos nosotros como Desarrollo Social que estas instalaciones se lleven de la mejor manera y sin ninguna queja por parte de la ciudadanía”, aseguró.

En el caso de las estufas ecológicas, Mejía Quiroz dijo que se entregarán directamente a los hogares al no requerir trabajos técnicos.

Subrayó que el esquema busca cortar el mercado paralelo de apoyos.

“Justamente con esto tratamos de evitar que estos apoyos sociales sean comercializados. El instalador tendrá la obligación de llegar, te instalo, me voy. Porque para justamente evitar ese tipo de cuestiones, pero sobre todo si nos vamos realmente al eje central que es ayudar a aquellas personas que no cuentan con el recurso económico para tener un calentador, un tinaco, pues que no tengan el costo y que quede instalado en su domicilio”, señaló.

La entrega contempla 200 tinacos, 200 calentadores solares y 200 estufas ecológicas.