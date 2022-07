Evita que las cucarachas entren por el desagüe

Redacción

EU.-Blattodea, proveniente del latín, Blatta, mejor conocida como cucaracha, es quizá de los insectos que realmente no necesitan mucha presentación. Podemos decir mil cosas de ellos, pero en realidad nos resultan bastante desagradables. Probablemente no existe insecto más odiado y repudiado sobre la faz de la tierra que este y, no es para menos.

La cucarachas suelen ser de los insectos que representan un sin fin de suciedad o, al menos si no un sin fin, podemos decir que en una gran mayoría lo hace. Al rededor del mundo, se cree que existen aproximadamente 500 géneros, siendo el más popular aquella que tiene una tonalidad entre castaños, rojo y oscuro. También, es importante destacar que son muchos los lugares por los que suelen meterse las cucarachas, pero uno de los que hemos descubierto como opción de entrada sin invitación, sin duda ese es el desagüe.

¿Por qué se meten por el desagüe?

Bueno esta pregunta podría ser muy sencilla de responder y, en gran parte de ello, se debe a que son amantes de los lugares donde puedan tener un poco de agua, preferentemente si es potable, para que se sigan alimentando y vivan por mucho más tiempo. Además de ello, hacer referencia a que son amantes de los lugares oscuros y, en algunas ocasiones, con humedad. Precisamente por ello, es esencial eliminarlas de nuestra vida y la mejor opción, es evitar que tengan otra puerta de entrada y estos son algunos consejos que deberías seguir para evitarlas

Tapa los desagües

Uno de los los primero trucos y más populares, sin duda, es el de tapar los desagües. Es importante que coloques una opción que sea algo complicado para estos insectos de mover, principalmente porque muy hábiles como para meterse por diversos agujeros pequeños. Por eso, tapa todos los desagües, principalmente por las noches o cuando salgas de vacaciones.

Hierbas

Hemos destacado, en varias ocasiones, que las cucarachas no son amantes de ciertos olores, por ello te recomendamos colocar cerca de los desagües algunas de ellas para ahuyentarlas. Dentro de las más populares se encuentran; las hojas de Laurel, lavando y citronella.

Limpieza

Por supuesto, para nadie resulta un secreto que la limpieza será tu mayor aliado para evitarlas a toda costa. Por ello te sugerimos evitar dejar residuos de comida, barrer lo más seguido posible y recoger toda clase de migajas que encuentres después de comer. En el caso de tus baños, te sugerimos limpiar con algo con amoniaco.

