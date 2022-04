Eventos masivos siguen siendo riesgo para personas vulnerables a Covid-19: Márquez

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Los eventos que concentran a grandes cantidades de personas siguen siendo un factor de riesgo para las personas vulnerables al Covid-19, recordó el infectólogo Francisco Márquez.

Ante la cercanía del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, en la que se esperan a visitantes de otros estados e incluía de otros países, el experto recomendó a las personas no vacunadas o con comorbilidades no exponerse a este tipo de situaciones.

“Si pueden evitar ir a la feria pues no vayan, si tienen factores de riesgo o si en mi domicilio convivo con una persona que es vulnerable, pues tampoco debe ser recomendable que yo acuda; las personas que decidan ir a la feria están entrando en una zona de riesgo potencial”, dijo.

Destacó que si bien una persona puede estar completamente vacunada, puede padecer un cuadro leve de la enfermedad. Sin embargo, podría no ocurrir lo mismo con una persona vulnerable que contrajo el virus por medio de otra persona portadora.

Por otra parte, indicó que el uso de cubrebocas y las medidas generales de protección deben seguir estando presente entre la población, ya que no se puede descartar la llegada de más variantes del Covid-19 a Aguascalientes.

“La decisión de la población local es acudir a la feria, nada más que tomen en cuenta que es u na exposición y que cuiden a sus familiares vulnerables una vez que se hayan expuesto no tienendo contacto directo con ellos, usando el cubrebocas hasta que pase por lo menos unos 5 días”, concluyó.