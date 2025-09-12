Evalúan daños por las lluvias en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Daniel Romo Urrutia, realizó un recorrido por la comunidad de #LaTeresa con el propósito de evaluar los daños ocasionados por la creciente del río derivada de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

La Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria llevó a cabo labores de limpieza y desmalezamiento del río, con el objetivo de prevenir obstrucciones y reducir riesgos para las familias de la zona.

Asimismo, el Organismo Operador de los Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) apoyó en el retiro de agua acumulada en los domicilios afectados, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad mantiene recorridos constantes para salvaguardar la integridad de la población.

El alcalde recordó la importancia de que, ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía se comunique de inmediato a los números de atención 911 y 495 956 07 46.

