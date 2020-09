Evalúan cancelación de la Feria de Pabellón de Arteaga

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estudian suspender en definitiva de la Feria de la Revolución en Pabellón de Arteaga en noviembre próximo, indicó el alcalde del lugar, Cuauhtémoc Escobedo Tejada.

El primer edil, admitió que aún no se toma una decisión al estar realizando una serie de evaluaciones con las autoridades de salud y de la Secretaría General de Gobierno para tomar la decisión más acertada.

Sin embargo, Escobedo Tejada adelantó que los más probable es que se de una cancelación del evento, derivado de la situación tan delicada que se está viviendo por el riesgo de contagios y la saturación de hospitales.

Explicó que no deberá pasar de dos semanas cuando se tome la decisión final, insistiendo en que todo indica que se no se va a realizar.

Subrayó que se trata de una feria regional que aglutina a miles de personas que en circunstancias como las que se viven sería una irresponsabilidad exponer a los asistentes.

Al final, hizo mención en que se perderán entre 60 y 70 millones de pesos que se tienen en derrama económica.