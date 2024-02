Evalúa SSPM y Cabildo derribo de módulos de seguridad que estorban

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Evalúan Cabildo y la SSPM derribo de módulos de seguridad que ya no son funcionales y que ‘que estorba realmente’, ello de los 37 módulos que la Secretaría de Seguridad Pública está tutelando en la capital.

Así lo reveló el propio Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), Antonio Martínez Romo, quien sobre este tema explicó ‘en algunos casos, los módulos los hemos estado evaluando, ya, digo porque el formato propio que ya tiene la seguridad pública cambió mucho a como era anteriormente, tener un policía de proximidad’.

Ello dado que ‘ahorita afortunadamente la tecnología está tan avanzada telefonía, equipos de comunicación, que ya la persona desde su casa puede tener la comodidad de hablarle a la policía, un grupo de WhatsApp y nos llaman, entonces el módulo anteriormente era esa intención, acercar a la policía a la gente’.

‘Pero ahorita ya el módulo para nosotros, de cierta manera sería inoperativo, porque perdería el elemento parado con la patrulla, prefiero que la patrulla esté circulando dentro de la colonia, a estar fijo y que ya alguien no se va a tomar la molestia, digo yo creo que puede pasar, no digo que no pase, pero es un poco más complicado que una persona camine al módulo y le diga ‘oiga ahí en la esquina hay un problema’, si ya tiene una telefonía, el teléfono celular para todo el mundo es muy accesible y puede comunicarse de manera inmediata’.

Sobre los derribos detalló ‘hemos llevado nosotros ya el derribo de 4, y vamos de manera paulatina recuperando esos espacios porque en algunos volvemos al tema del trabajo diario de la policía, difícilmente la patrulla se queda ahí, anda activa, entonces muchos de los módulos por esa inoperatividad que han tenido pues ha habido gente o jóvenes que sean aprovechado de estar ahí consumiendo alguna droga, han hecho, hacer otras cositas por ahí y hemos tenido que ir a recuperarlos y derribarlos y la presidencia municipal ha traído la intención de hacer pequeños jardines o espacios, placitas para que la gente se apropie de ese lugar’.

Posterior a ello aseveró ‘esa es una evaluación que está viendo con el Cabildo, los que ofrezcan mayor complicación en el tema de seguridad pública y que el espacio esté apropiado, el que estorba realmente, digo incluso algunos ya por los años que tienen, tienen daños estructurales y que sería complicado volverlos a tomar, sería un poco más este elevado el costo en recuperarlo; el recuperarlo, instalar nuevas cosas, equiparlo, ese dinero creo que para mí es mejor que me lo den para una patrulla que ande circulando en esa colonia’.

‘Entonces es lo que vamos llevando, paso a paso para poderlos, se están analizando, y algunos de ellos están en comodato con algunas asociaciones civiles donde le están dando uso, algunos son como centros de lectura, el otro son algunas asociaciones de taxi que lo usan como su base, para apoyar a personas con algún tema de alguna discapacidad, o sea que si les están dando uso en una manera positiva’ finalizó.