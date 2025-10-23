Evade Montañez hablar sobre registro de aspirantes al 2027

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, evadió señalar si se registrará como aspirante para alguna candidatura en 2027, una vez que se libere la nueva aplicación con la que el Partido Acción Nacional busca captar militantes y candidatos.

El Presidente Municipal insistió en que su atención está centrada en los festejos por el 450 aniversario de la fundación de la ciudad.

“Fíjense que yo he estado concentrado en el 450 aniversario”, respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.

Al insistir sobre si su enfoque cambiará una vez concluidos los festejos, Montañez citó al fundador del PAN.

“Decía don Manuel Gómez Morín que los temas del partido se resuelven en una mesa y los temas del gobierno en otra”, señaló.

El alcalde se salió por la tangente al contar que recientemente acudió a la Cámara de Diputados para conmemorar el aniversario de la ciudad.

Cuestionado nuevamente sobre si buscará un registro partidista, Montañez descartó necesitarlo.

“Yo no necesito inscribirme, ¿sabe por qué? Porque yo voy a cumplir 30 años ya desde que fui dado de alta como militante. No como simpatizante, y como militante yo todos los días trato de hacer la parte que me corresponde”, respondió.

Aseguró que su vínculo con el partido es de largo compromiso.

“Voy a cumplir 30 años. Les digo que para mí cuando llegué a mi partido fue como casarme con él, fue como mi matrimonio. Soy una persona que trato de ser, trato porque nadie somos perfectos, nadie somos infalibles. Trato de ser un buen militante”, afirmó.