Evacúan aeropuerto de Irlanda por falsa alarma de bomba

Redacción

Irlanda.-La Policía irlandesa (Garda) evacuó este sábado la Terminal 2 del Aeropuerto de Dublín como medida de precaución tras recibir un aviso sobre un equipaje de avión “preocupante” en el recinto, confirmaron fuentes de las autoridades en un comunicado remitido a EFE.

“Esta tarde del sábado 20 de septiembre de 2025, la Garda Síochána respondió a un informe sobre un equipaje de avión preocupante en el Aeropuerto de Dublín”, indicó por escrito un portavoz de la Policía irlandesa.

“Tras un examen preliminar en el lugar, el equipaje fue contenido y se consideró seguro para su traslado desde la T2 a una ubicación alternativa que no afectaría las operaciones del aeropuerto“, agregó.

La Garda detalló que, como medida de precaución, se evacuó la Terminal 2 del aeropuerto dublinés y se restringió el tráfico que accedía al recinto durante alrededor de dos horas.

Del mismo modo, las autoridades confirmaron que solicitaron la asistencia del Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD) de las Fuerzas de Defensa irlandesas, que realizaron una examinación adicional y reafirmaron el equipaje como seguro.

La fuente policial indicó que la Garda continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

A las 13:50 hora local (12:50 GMT), el Aeropuerto de Dublín confirmó la reapertura de la Terminal 2 y la reanudación de los vuelos, aunque advirtió de posibles “interrupciones temporales” a lo largo del día.

Igualmente, imágenes en redes sociales mostraron cómo miles de personas aguardaban esta mañana en el exterior del complejo aeroportuario mientras se realizaban las pesquisas pertinentes.

El incidente se produjo en una jornada de caos en los aeropuertos europeos, después de que un ciberataque durante la noche del viernes afectase a una de las empresas proveedoras de los sistemas de facturación y embarque, causando retrasos y cancelaciones en aeródromos como el de Bruselas, Berlín o el de Heathrow, en Londres, a lo largo de la mañana.

Sin embargo, el Aeropuerto de Dublín especificó en X (antes Twitter) que la evacuación de su Terminal 2 es un incidente que no tiene relación con el ciberataque.

“Por separado, un problema de software a nivel europeo está causando impactos menores en los aeropuertos hoy, incluido el de Dublín y el de Cork”, escribió.

Con información de EFE/Latius