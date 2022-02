Europa podría quedarse sin Facebook e Instagram

Redacción

La última presentación de resultados de Facebook destacó por la marcada caída de varios miles de millones de dólares en la bolsa, debido a que muchos inversores de la red social han visto que ha llegado a su mayor apogeo y porque la apuesta al metaverso aún no se ve confiable.

Sin embargo, otro punto que es igual de importante y que no ha tomado mucha relevancia es la posibilidad de que Facebook e Instagram lleguen a cerrar en toda Europa.

La empresa señala que los organismos europeos han tratao de obligarlos de tratar todos los datos de sus ciudadanos en servidores alojados en el territorio, es decir, no manejar tal información en Estados Unidos.

Por ello, creen que de no poder analizar la información como se les solicita, es posible que tengan que cerrar las dos aplicaciones en Europa.

“Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones.”, señala el documento.

Aunque esto se trata de una estrategia de presión para los gobiernos europeos, sin duda es también un posible panorama que afectaría a miles de pequeñas empresas.

Con información de El Español