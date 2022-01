Eulogio Monreal confirma que dio positivo a covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente estatal de Morena, Eulogio Monreal, confirmó mediante sus redes sociales que dio positivo a covid-19 luego de las pruebas de laboratorio a las que se sometió.

Texto íntegro;

“BD, está mañana me realicé prueba y he dado positivo del virus COVID. Quien me realizó prueba, me señala que son asintomático. Es decir, no presentó ninguna molestia, pero por recomendaciones de sanidad, habrá que estar aislado unos días”.

De todos es conocido que el contagio es intenso, por lo que debemos tomar todas las medidas, para evitar contagios y de sea manera no trasmitir el virus a personas vulnerables.

El dirigente estuvo acompañando apenas el pasado viernes al presidente nacional del partido Mario Delgado y al candidata al gobierno estatal Nora Ruvalcaba en una serie de eventos con la militancia e inclusive encabezado una conferencia de medios.