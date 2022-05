Eugenio Derbez le devuelve mensaje a Emilio Azcárraga

Redacción

Ciudad de México.-Emilio Azcárraga se había pronunciado sobre el supuesto veto de Derbez en Televisa.

Hace unas horas, Emilio Azcárraga, habló sobre el supuesto veto de Eugenio Derbez de Televisa, luego de que el actor comentara que creía que la empresa de San Ángel lo hizo por dar su opinión sobre el Tren Maya. Azcárraga le envió mensajes a Eugenio y reveló que la verdadera razón por la que ya no estaría en Televisa es porque, “estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la Familia P.Luche. Ya cóooortale mi chavo”.

Al respecto, Eugenio comentó en sus redes sociales y le respondió, “Neta Azcárraga, antes de decir que no estoy vetado, mejor tú ‘pregúúúntame’ a mí, caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ‘¡Ya nos exhibiste!!!!’ ¿Por qué no eres un directivo normal?”.

Eugenio continuó entonces, “Mira, como diría el Lonje Moco: ‘te voy a contar la verdadera y horrible historia de la entrevista con Paola Rojas… ¡fue horrible, fue horrible!’.

Después de esa entrevista el 30 de marzo sobre el Tren Maya ¡Fue justamente cuando me vetaron!” El actor mencionó que invitó a Televisa a cubrir el estreno de su nueva película pero no quisieron ir, “¿Por qué razón después del 30 de marzo, me cancelaron dos entrevistas y no hay una sola nota en Televisa en donde hablen de mí, o del Oscar, o de mi nueva película? Es más, llevo dos días dando entrevistas para mi nueva película The Valet, que se estrena en Star+ a partir de hoy, ¡no te la pierdas! Y convocamos a toda la prensa, incluida Televisa, pero ningún programa de tu empresa quiso venir”.

Y en 9 mensajes en total, le siguió contestando, “Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, ‘qué alguien te explique’ también ese punto. Yo sé que te va a sonar ‘horrible, horrible’, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!”.

Por lo que siguió diciendo, “¡Pero te tengo una buena noticia mi querido Emilio! Acabo de firmar un contrato con VIX, ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ‘¡ya córtale mi chavo!’ ¡Te quiero muchísimo, espero verte pronto y platicarte bien cómo están las cosas!”, concluyó.

Con información de TVNotas