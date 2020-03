Eugenio Derbez cuenta cómo fue su “boda falsa” con Victoria Ruffo

Redacción

Ciudad de México.-Conoce la versión de Eugenio Derbez sobre su boda con la actriz Victoria Ruffo.

Recientemente José Eduardo Derbez se lanzó al mundo de YouTube y como parte de sus primeros videos, invitó a su papá, Eugenio Derbez, con quien hizo una serie de preguntas del público y entre las confesiones, aprovechó para hablar de cómo fue realmente la famosa boda falsa entre el productor y su mamá, Victoria Ruffo.

Cuando el también actor cuestionó a Eugenio, éste respondió: “Qué bueno que tocas el tema…Nunca hubo boda falsa, tú lo sabes y tú mamá lo sabe y lo hemos hablado, ¿sí o no? Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no lo he querido hacer más grande”, respondió el también director.

Aunque todo parece indicar que José Eduardo conoce muy bien la historia de sus papás, ante su insistencia por saber qué fue lo que realmente pasó, Eugenio dijo de manera contundente: “Tu mamá y yo nunca nos casamos”.

“Un día me dice Victoria: ‘Oye qué hacemos porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos, si no nos casamos’, porque ya estaba embarazada, ‘vamos a decir que ya nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones, y nos compramos unos anillos”

“Vamos a Echegaray, había una joyería en el estacionamiento del Aurrerá y ahí fue donde compramos los anillos de casados”.

Después de 15 días, llamaron a Eugenio para avisarle que ya estaban listos los anillos y cuando fue a recogerlos pensó que no quería dárselos a Victoria nada más así. Fue entonces, que pensó en hacer algo especial para dárselos, así que, invitó a sus amigos, quienes le ayudaron a organizar una especie de boda. Uno llevó una grabadora con la marcha nupcial, otro llevó el vestido de novia de su esposa y la persona encargada del sonido se vistió de padre para entregarles los anillos.

De acuerdo con el protagonista de Cómo ser un Latin Lover, fue una fiesta muy bonita y sencilla porque no había banquete, sino pizzas y hamburguesas. Entre los invitados estuvieron Héctor Almada, el fallecido actor Luis Ernesto Cano, el manager del Mijares.

Según el comediante, Victoria Ruffo estaba muy contenta con la “boda” pero cuando decidieron separarse, el abogado que asesoró a la protagonista de La Madrastra le aconsejó que dijera que la boda había sido falsa y desde entonces, se convirtió en uno de los rumores más grandes del espectáculo.

Finalmente, abrió su corazón y dijo que aunque todas las separaciones son difíciles, pero lo que más le dolió fue que ya no pudo estar cerca de José Eduardo, de hecho, tras la separación no lo vio durante cuatro años.

Con información de Quién