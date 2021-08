Eugenio Derbez busca interpretar a un villano “dulce, pero muy malo” de Marvel

Redacción

El actor mexicano Eugenio Derbez estaría buscando la oportunidad de interpretar a un villano el alguna de las futuras películas de Marvel, en donde su personaje sea “dulce, pero muy malo”.

De acuerdo con Variety, el comediante tiene la intención de trabajar para que su carrera despegue aún más, después de debutar en el Festival de Sundance por su nuevo rol en el premiado drama CODA.

“No soy la clase de actor que es rudo, entonces me gustaría hacer un papel dulce, pero muy malo. Quiero ser alguien extremadamente malo, pero que también sea muy sonriente y encantador”, dijo Derbez.

En CODA, Derbez interpreta al profesor de música Ruby, una joven hija de padres sordos que sueña con ser una cantante profesional. En esa película, su personaje es un maestro demandante que poco a poco se encariña con la protagonista, quien tiene problemas para equilibrar las expectativas que su familia tiene de ella y sus propias aspiraciones personales.

En cuanto a Marvel, la franquicia tiene una deuda pendiente con talento latino. Aunque en los recientes años la saga se ha comprometido a darle un buen lugar a personajes y actores de todo origen étnico, los latinos apenas tenemos un par de papeles en ella. Esto, supuestamente, está por cambiar pues el mexicano Tenoch Huerta formará parte de Black Panther: Wakanda Forever y Xóchitl Gómez será Miss America en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Con información de Tomatazos