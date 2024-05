Eugenio Derbez ‘amenaza’ con dejar de irle al Cruz Azul si pierde contra el América

Redacción

Ciudad de México.-Cruz Azul dejó escapar una ventaja inicial en su primer partido del Clausura – Final disputado el jueves pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes, cuando América logró empatar 1-1 con un gol de Julián Quiñones en el minuto 16. En este sentido, Eugenio Derbez se mostró contundente y ‘amenazó’ con dejar de irle a su querido equipo en caso de que ‘la cruzazulearan’ en la partida de vuelta.

El partido comenzó a desarrollarse cuando Uriel Antuna adelantó a los locales al marcar desde el punto penal a los nueve minutos, tras una falta cometida por Luis Malagón. Sin embargo, el empate de Quiñones llegó apenas siete minutos después, tras una combinación con Henry Martín que culminó en un remate alto al centro de la portería.

El América tuvo varias oportunidades para aumentar la ventaja en el transcurso del partido, pero no logró concretarlas, lo que deja un sabor agridulce para el conjunto visitante. Quiñones y Martín no aprovecharon las ocasiones que se les presentaron, extendiendo a seis la racha invicta del equipo contra Cruz Azul, con cuatro victorias y dos empates, sin derrotas, en la Liga MX.

Soccer Football – Liga MX – Final – First Leg – America v Cruz Azul – Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico – May 23, 2024 America’s Julian Quinones in action with Cruz Azul’s Ignacio Rivero REUTERS/Henry Romero

Este empate fue el primero 1-1 de la temporada para Cruz Azul, que sumó nueve partidos consecutivos marcando goles en la liga, sin quedarse en cero desde el 31 de marzo, cuando empataron con Pumas UNAM.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la final del Cruz Azul-América?

Antes de que se llevara a cabo el primer partido, Eugenio Derbez compartió un video a través de sus redes sociales en donde se mostró muy emocionado por los posibles resultados de la justa deportiva.

“Gracias por haber llegado a la final, por una temporada tan hermosa; de verdad, gracias de todo corazón; los quiero, los adoro, ¡gracias!”, comenzó a decir en el clip compartido en X.

Derbez es uno de los aficionados más famosos del Cruz Azul (Foto: Twitter)

No obstante, el ánimo del video no tardó en dar un giro radical, cuando el director de cine se mostró contundente ante una posible pérdida por parte de su equipo predilecto.

“No la vayan a cruzazulear, ustedes tomen en cuenta que si la cruzazulean, Ludovico ya no aguanta otro infarto, Ludovico ya no aguanta otra final de estrés… yo también, ya no estoy en la edad de aguantar que Cruz Azul pierda en la final, ¡y menos contra el América!”, explicó y añadió:

“Pierdan contra el Barcelona, el Real Madrid o contra el Atlas, si quieren, Necaxa, Atlante… quien quieran, pero por favor, no pierdan contra el América”.

En este sentido, Derbez ahondó en que caso de que perdieran la final, estaba dispuesto a dejar de irle al equipo de forma definitiva.

“Neta… me les voy, pierden un cementero, cementero que pierden contra el América, me les voy, ahí ustedes, que Dios los bendiga y que jueguen como nunca… ¡venga, Máquina!”, explicó.

Con información de Infobae