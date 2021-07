EU no impide a vacunados con Cansino o Sputnik cruzar su frontera

Redacción

EU.-Desmienten informes de que vacunados con biológicos chinos o rusos no puedan cruzar la frontera con Estados Unidos.

Es falso que -hasta este 28 de junio- los mexicanos que hayan sido vacunados con marcas “chinas o rusas” no puedan cruzar la frontera como se señala en un video que circula en WhatsApp.

El video que se ha hecho viral ha esparcido el rumor de que los mexicanos que hayan sido vacunados con manufactura CanSino, Sputnik o Sinovac no podrían cruzar la frontera.

Sin embargo, hasta ahora continúa una restricción para viajes no esenciales por tierra (hasta el 21 de julio de 2021) entre México y Estados Unidos. Además, no se han oficializado al momento los requisitos para cuando se permitan el tránsito general por la frontera vía terrestre.

El video que ha sido reenviado en grupos y cadenas de WhatsApp toma una nota en televisión de Fox. Y aunque reafirma que la frontera permanece cerrada, señala que aquellas personas que tengan la vacuna “china, rusa o de otra clase” no serán permitidos en Estados Unidos con viajes no esenciales.

“Los requisitos (para cruzar la frontera) van a ser los que siguen: cualquiera que tenga la vacuna rusa, china o de otra clase no serán permitidos en Estados Unidos con viajes no esenciales…”

“Las personas que tuvieran vacunas de los rusos, chinas o de otra no podrán cruzar, ejemplos los maestros casi todos la tienen, prisioneros de cárceles, personas de la tercera edad que usaron esas vacunas no van a poder cruzar, van a tener que esperar mucho tiempo porque la dosis no se les puede dar inmediatamente a que tengan la vacuna que Estados Unidos acepta como requisito para cruzar”.

Destaca además que en los vuelos por avión van a estar restringidos si no tienes dichos requisitos, lo cual es hasta ahora falso.

¿Qué han dicho las autoridades sanitarias en México?

El pasado 11 de junio de 2021, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, reconoció que aún NO hay requisitos formales para el cruce fronterizo sobre si todas las vacunas serían validas para el tránsito terrestre.

“¿Todas las vacunas van a ser válidas en todos los países?, no, cada país tiene su agencia de regulación de riesgos sanitarios y va a determinar qué vacunas sí son aptas para ingresar a sus países y qué no, nosotros aquí en México, Estados Unidos y Canadá estamos precisamente esperando que cada país regule y registre y haga público cuáles son las vacunas que ellos van a tomar como buenas como persona vacunada”, indicó.

Y aunque admitió que se podría o no solicitar un comprobante de vacunación, solo lo dijo como una suposición sin tener certeza.

“¿Estados Unidos puede determinar no se les va a solicitar comprobante de vacunación?, sí, todavía no se ha dicho, ni es una certeza, lo que si se ha dicho es que va a ser un proceso gradual, muy ordenado y como la gran mayoría de los países europeos, van a solicitar su comprobante de vacunación, entonces estén muy al tanto de estas transmisiones”.

El secretario de salud indicó que si bien existe esa posibilidad de que no sean aceptadas en otros países, las vacunas colocadas en México son seguras y autorizadas por la Cofepris.

“¿Es una posibilidad que no se acepten todas las vacunas que se están poniendo en México?, sí, en cuanto tengamos esa información se la hagamos saber, pero no nos adelantemos, ahorita todavía no van a abrir la frontera y no la van a abrir en este junio y en una fecha tentativa a es a finales de julio y eso no es certero todavía”, reiteró.

Viajes por avión a EUA ante COVID-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) exponen que todos los pasajeros que ingresan a los Estados Unidos, incluidos los ciudadanos estadounidenses y las personas con la vacuna completa, están obligados a presentar una prueba de COVID-19 con resultado negativo realizada no más de 3 días antes del viaje.

O bien se les solicita por otro lado, un certificado que acredite su recuperación del COVID-19 en los últimos 3 meses antes de abordar un vuelo hacia los Estados Unidos

Esta orden se dio a partir de enero de 2021 y continúa vigente. Para consultar los detalles de requisitos puedes entrar aquí.

Frontera continúa cerrada hasta 21 de julio

Aunque se habla de la posibilidad de abrir la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, hasta el 21 de junio de 2021 las autoridades de la unión americana han limitado los cruces por tierra únicamente a “viajes esenciales”.

Estas restricciones entraron en vigor desde marzo de 2020 y continuarán vigentes hasta el 21 de julio de 2021. Los viajeros que no pueden pasar son aquellos que lo hacen por turismo, recreación, apuestas o para ir a eventos culturales.

Estatus de vacunas ante la OMS y México

Para seguir el estado de las vacunas COVID-19 dentro del proceso de evaluación de la Organización Mundial de la Salud, se puede consultar acá.

Respecto a las vacunas cuestionadas:

CoronaVac (empresa farmacéutica Sinovac)

Esta vacuna de la empresa farmacéutica Sinovac que se encuentra en Beijing (China), ha sido validada en su uso de emergencia por la OMS y se dio a conocer el 1 de junio de 2021. La OMS destaca que esta vacuna cumple normas internacionales de inocuidad, eficacia y fabricación.

CanSino

Aunque aún está en revisión por la OMS, la Cofepris autorizó para el uso de emergencia los primeros tres lotes de la vacuna CanSino Biologics en México, la cual fue envasada en Querétaro por la farmacéutica Drugmex.

En ese entonces, la Cofepris afirmó que la vacuna en su presentación envasada en México cumple con las especificaciones requeridas para garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

Sputnik V

En febrero de 2021, la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V para que se pudiera utilizar en México. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell “la población debe tener la seguridad de que todas las vacunas que se apliquen cumplen los requisitos de calidad, seguridad y eficacia”.

