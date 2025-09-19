EU no entregó pruebas contra diputada sancionada: Sheinbaum

Redacción

El gobierno de Estados Unidos no presentó evidencias suficientes para abrir una investigación en México contra la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, sancionada esta semana por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, junto con integrantes de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, 15 empresas y seis personas más, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que hubo una solicitud para emprender un procedimiento conjunto, pero los elementos enviados por Washington no fueron concluyentes. “De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer lo que ellos plantean. Pues tendría que presentar las pruebas; si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se hace una investigación en la fiscalía”, señaló.

Sheinbaum destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó el caso y no halló fundamentos para congelar cuentas bancarias en México. “No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí las cuentas, si no son las sanciones que establecen las cuentas de los Estados Unidos. Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora se consideró por parte de la UIF que no había suficiente información para proceder”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre si el gobierno tiene indicios propios contra la legisladora, la jefa del Ejecutivo reiteró que cualquier acción dependerá de la documentación que presente el gobierno estadounidense. “Si se dan todas las pruebas por parte de Estados Unidos o más pruebas, abriríamos la investigación”, dijo.

Las sanciones de la OFAC están dirigidas a presuntas redes de apoyo económico y logístico de Los Mayos, consideradas parte del engranaje de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.