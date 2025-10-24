EU despliega portaaviones frente a Sudamérica en ofensiva contra el narcotráfico

Redacción

Estados Unidos ordenó el despliegue del portaaviones Gerald Ford y sus buques de guerra en aguas frente a Sudamérica, como parte de una nueva escalada militar en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la operación este viernes y aseguró que forma parte del fortalecimiento del Comando Sur, responsable de las acciones de seguridad estadounidenses en América Latina y el Caribe.

“La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental”, declaró el vocero del Pentágono, Sean Parnell.

El movimiento ocurre tras una serie de ataques letales en el Caribe y el Pacífico, que según Hegseth han dejado al menos 43 muertos desde el 2 de septiembre, cuando comenzó la actual campaña militar.

Horas antes del anuncio, el secretario de Defensa informó vía X sobre el décimo ataque de esta ofensiva, contra una presunta narcolancha asociada al cártel Tren de Aragua, con un saldo de seis muertos. “Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos”, señaló.

El ataque ocurrió en aguas internacionales y fue el primero realizado durante la noche, según el propio Hegseth, quien difundió un video en blanco y negro en el que se observa la embarcación antes de ser destruida por un misil.