EU bombardea otra embarcación en el Caribe; por primera vez hay sobrevivientes

Redacción

Estados Unidos ejecutó un nuevo bombardeo contra una embarcación en el mar Caribe presuntamente vinculada al narcotráfico, en una operación que, por primera vez desde el inicio de esta serie de ataques, dejó sobrevivientes entre la tripulación.

De acuerdo con fuentes del Gobierno citadas por las cadenas ABC y NBC, el ataque aéreo fue realizado por el Ejército estadounidense, aunque no se precisó el país afectado. La operación forma parte de la campaña militar impulsada por Washington contra embarcaciones identificadas como “narcolanchas”, la cual ha dejado hasta ahora 27 muertos de nacionalidad venezolana, colombiana y trinitense.

La Administración de Donald Trump no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo bombardeo, aunque en la víspera la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la legitimidad de este tipo de acciones. “No debería haber sorpresa alguna por esto. El presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país”, declaró.

Leavitt afirmó además que las operaciones han reducido la llegada de drogas a las costas estadounidenses. “Desde el inicio de la campaña ha habido menos botes con muchas drogas llegando a las orillas, y el pueblo estadounidense puede esperar que continúen”, dijo.

El ataque ocurre en medio de la tensión creciente entre Washington y Caracas. El Gobierno de Venezuela envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad para denunciar lo que calificó como una violación a la soberanía de los países del Caribe.

La ofensiva se produce además un día después de que Trump autorizara a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que incrementa el riesgo de una nueva escalada diplomática en la región.