Estudios afirman que varios tiburones son vegetarianos

Redacción

Por mucho tiempo se ha visto a los tiburones como a una especie especializada en atacar directamente a su presa, en búsqueda de su carne y sangre.

Gracias a su increíble olfato, estos animales pueden detectar la sangre de otros seres vivos a considerables distancias y pueden localizarlos mediante el electromagnetismo, lo que les da una ventaja sobre los demás depredadores.

Sin embargo, nuevos estudios apuntan a que no todos los tiburones son gustosos de la caza ni de la sangre, sino que son una especie de vegetarianos, como el tiburón cabeza de pala.

El primer paso hacia este descubrimiento lo hace Dana Bethea, investigadora dedicada a la ecología y afincada en la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de EEUU (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), en Florida.

La experta estuvo en constante acercamiento con estos ejemplares originarios del Golfo de México y notó que la mitad de su alimento estaba compuesto por vegetales o algas, muy parecidas a las que consumían algunos tipos de tortugas.

Sin embargo, Bethea supuso que estos tiburones comían cihas algas por accidente al momento de atacar a alguna presa. Tiempo después, defendió la idea de que en una primera etapa de su vida, los tiburones se alimentaban de algas y posteriormente, iban tras otros peces.

A esta investigación se sumó Samantha Leigh, bióloga destacada en la Universidad de California. Ella pudo confirmar el hecho de que las algas eran correctamente incorporadas al organismo de los tiburones martillo tras alimentar a varios ejemplares con dichos vegetales marinos.

El estudio determinó que más del 50% de los nutrientes eran metabolizados y que los animales no solo estaban sanos sino que hasta ganaron peso, por lo que pueden perfectamente ser tiburones herbívoros.

Una característica determinada para estas especies vegetarianas es que no cuentan con intestinos largos y aún no se ha determinado con exactitud cómo logran digerir algas con tal facilidad. La respuesta puede estar en que estos tiburones tengan en sus tubos digestivos alguna sustancia capaz de digerir celulosa, cosa que los carnívoros no tienen.

Finalmente, entre los tipos de tiburón que contemplan las algas como alimento son el tiburón cabeza de pala, tiburón martillo, tiburón ballena y el tiburón peregrino.

Con información de Cinco Noticias