Estudio revela que las personas tienen cada vez menos sexo

EU.-El ritmo de la vida misma ha llevado a las personas a tener menos sexo.

“El sexo es darle patadas en el culo a la muerte mientras cantas”, decía Charles Bukowski, el hombre que ha sido tomado por los libertinos, los bebedores y los solitarios, como su más grande representante literario. (Acá creemos que Bukowski es el poeta maldito que al hablar de “putas” y apuestas, en realidad reflexionaba sobre el amor, la soledad, y lo elevado de las artes. Pero ese es otro tema).

Retomamos esta frase del gran Bukowski porque es verdad. Tener sexo es grandioso, es un acto natural, y sin entrar en detalles emocionales, representa un momento de satisfacción que ha sido analizado y gozado desde el principio de la civilización.

Y con esto en mente, uno creería que nadie podría negarse un chapuzón en el dulce néctar del amor (siempre con el consentimiento de las dos partes)… pero parece que la idea es errónea, y un estudio revelado recientemente, nos muestra que en realidad, los jóvenes tienen cada vez menos sexo. ¡¿Pero por qué diablos?!

De acuerdo con JAMA o Journal of the American Medical Association, una revista académica, la frecuencia con la que la gente tiene sexo, ha disminuido de manera drástica en entre adultos de 18 a 44 años de edad. Es decir que aquellos que están en sus 20 y 30, que creen que están en la flor de su juventud, en su mejor momento, no están teniendo tanto sexo como se imaginaban.

Los investigadores realizaron una encuesta a hombres y mujeres en un rango de edad de 18 a 44 años de 2000 a 2018, es decir, 18 años de datos (en distintos periodos de tiempo y generaciones) que revelaron que hay una inactividad sexual entre las personas. En Estados Unidos, a partir de los 18 años, las personas tuvieron sexo nueve veces menos al año entre 2000 y 2010, que lo que los jóvenes de los 90 lo hacían. Y ustedes dirán “¿Nueve veces no es para tanto?“, pero en realidad, esa es la tendencia.

Aumentó la falta de sexo en 9.5 por ciento entre los hombres, del 2000 al 2002. Y de 2016 a 2018, esta cifra se elevó a 16.5 por ciento. El incremento se reflejó más en hombres de 18 a 24 años de edad. En cuando a las mujeres, la falta de actividad sexual aumentó en un rango de edad de 25 a 34 años.

Los factores relacionados a la disminución de actividad sexual entre las personas, son variados. Entre los hombres, por ejemplo, se debe a cuestiones laborales y académicas. Los hombres que trabajan tiempo completo, mitad de tiempo, que no tienen trabajo y que estudian, son los más inactivos. En cambio, un hombre con mayores ingresos económicos, es menos probable que no tenga sexo.

En general, 30.9 por ciento de hombres y 19.1 por ciento de mujeres, de 18 y 24 años y encuestados entre 2016-2018, fueron inactivos sexualmente. Y el rango de edad entre 25 y 34 años, y 35 a 44 años, revelaron cifras similares de falta de actividad sexual sin mucha distinción por género.

