Estudio indica que tiburones duermen con los ojos abiertos

Redacción

El ecofisiólogo de la Universidad de Australia Occidental, Michael Kelly y un equipo de colegas se dedicaron a investigar los hábitos del sueño de los tiburones y cómo influía este proceso en sus procesos metabólicos.

Para saber más sobre el tema, el grupo de expertos se enfocó en analizar a los tiburones de tiro ya que se caracterizan por ‘entrar en un estado de reposo para conservar energía’, generalmente en un espacio de 5 minutos.

Una de las cosas que descubrieron era que los tiburones no pueden dejar de moverse. De otra manera no podrían aprovechar el oxígeno del agua por medio de sus branquias. Por esta razón se pensó que los tiburones no dormían nunca.

Sin embargo, Michael y su equipo descubrió que los tiburones sí duermen e incluso lo hacen en intervalos diferentes, a lo largo de las 24 horas del día, para conservar su energía y seguir nadando.

Los autores se dieron cuenta de que los tiburones no duermen como otros seres vivos. En lugar de acomodarse en un espacio oscuro y cómodo para descansar, se ‘desactivan’ temporalmente para guardar energía. Este periodo de descanso puede durar hasta 5 minutos, y se distribuye a lo largo del día —no necesariamente en la noche.

Para el equipo de Kelly fue sencillo identificar estos espacios de reposo. Después de nadar un tramo, los tiburones de tiro sencillamente se quedaban estáticos en un mismo lugar por 5 minutos. Luego retomaban el curso de su andar por los mares. Muchas veces, además, lo hacían con los ojos abiertos. Esto llevó a los investigadores a concluir que tal vez por eso se pensaba que los tiburones no dormían nunca.

Aunque no es seguro que todas las especies de tiburones ‘duerman’ de la misma manera, los científicos piensan que existe una posibilidad amplia de que así sea.

Con información de National Geographic