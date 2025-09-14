Estudio demuestra que en México tener una licenciatura cierra más puertas de las que abre

Redacción

Ciudad de México — Un informe anual denominado “Panorama de la Educación 2025” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México y Colombia son los únicos países donde el desempleo juvenil es más alto entre quienes tienen un mayor nivel educativo.

Mientras que en el promedio de la OCDE solo el 4.9% de los jóvenes con educación superior están desempleados, la cifra en México casi se duplica, alcanzando el 4.3% para los licenciados, frente al 2.7% de quienes sólo completaron la secundaria.

El informe resalta que, a nivel global, el 48% de los adultos jóvenes ha alcanzado la educación superior, un aumento significativo desde el 27% del año 2000. Sin embargo, en México, un estudio del CEEY de agosto de 2025 reveló que solo 9 de cada 100 jóvenes con padres de baja escolaridad logran llegar a la universidad, y el 21% ni siquiera supera el nivel educativo de sus progenitores.

A pesar de que los licenciados mexicanos que sí consiguen empleo reportan un aumento de hasta el 56% en sus ingresos en comparación con quienes terminaron la secundaria, la falta de oportunidades desalienta a los más jóvenes, quienes optan por abandonar sus estudios para ingresar al mercado laboral.

Otro factor crítico es la baja inversión del gobierno mexicano en educación. El informe de la OCDE sitúa a México en el penúltimo lugar de 38 países, destinando solo 2,790 dólares anuales por estudiante de secundaria, en contraste con los más de 20 mil dólares que invierten naciones como Luxemburgo y Suiza.

Con información de Xataka.