Estudiantes no deben quedar en el vacío para reinicio escolar, pide PRD tras rechazo a libros

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras el anuncio de la gobernadora Teresa Jiménez en cuanto no usar los libros de texto federales, el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, vocal de la comisión de Educación del Congreso, hizo hincapié en que la administración estatal deberá presentar alternativas para cumplir con la enseñanza básica en el próximo ciclo escolar que iniciará el próximo lunes 28.

“Entiendo que por lo pronto no se entregan, hasta no ver publicados planes y programas de estudio. Yo estoy seguro que la gobernadora tomará medidas alternativas sobre qué materiales pueden usar, que bien puede ser material utilizado en el ciclo pasado o algo de carácter extraordinario diseñado aquí en el estado. Pero sí creo que los niños y niñas deben empezar con algo concreto, no dejarlo en el vacío”, apuntó el representante del PRD.

– ¿No llega un poco tarde el anuncio?

– Hubiera estado mejor para hacer el tema de planeación. Sin embargo, todavía faltan más de dos semanas para que los alumnos regresen. Los maestros aún tendrán una semana de capacitación, que es donde se debe de aprovechar.

Escobedo Tejada señaló que el siguiente paso será estar al pendiente de los anuncios que haga el Instituto de Educación, en cuanto a la parte operativa de los planes de estudios y cómo se trabajará en el siguiente periodo académico.

“Me parece una medida congruente de la gobernadora en el sentido de ajustarse a lo que la Ley General de Educación establece, en este precepto de que primero planes y programas, luego materiales educativos, para verificar que haya una concordancia”, agregó el legislador perredista.

El sábado último, Teresa Jiménez anunció que su gobierno no aceptaba los libros de texto del gobierno federal, luego de reunirse con algunas agrupaciones de perfil conservador.