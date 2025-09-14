24.3 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

(Video) Suspenden Desfile de independencia en Encarnación de Díaz, Jalisco…

Maribel Guardia y la disputa por la herencia de Julián…

Confirman fechas y cartel de Coachella 2026

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Convocan a clausurar desfile patrio en Encarnación de Díaz

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Estudiantes de UTA  se especializan en Francia y Sudamérica

Alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) viajaron a Argentina, Colombia y Francia a reforzar su preparación en diversas áreas académicas.

Esto es una muestra del compromiso que la UTA mantiene con la formación integral y la internacionalización de sus estudiantes, a través de programas de movilidad que permiten fortalecer sus competencias profesionales y ampliar su visión global.

Mediante el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (PILA), cuatro estudiantes se encuentran en Argentina y Colombia para complementar su formación; ellos son Liliana Méndez, de la Licenciatura en Diseño de Gestión y Redes Logísticas; Isaac Guadarrama, de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia; Dania Manriquez, de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos; y Miguel Ángel Rodríguez, de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Industrial.

De igual manera, gracias al Programa de Movilidad Internacional Estudiantil Francia-Aguascalientes (PROMIEFA), viajaron a Francia Luis García, de Tecnologías de la Información, y Karol Joseft Guerrero Mendoza, de Procesos Industriales.

Cabe destacar que en el ámbito nacional, el alumno Luis Ángel Macías, de la Licenciatura en Gestión de Capital Humano, también realizará una estancia académica en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, en el estado de Hidalgo.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes les deseó éxito en esta experiencia de movilidad académica, con la seguridad de que serán dignos representantes de la comunidad universitaria.

Armando López Campa, rector de la universidad, comentó que, con estas experiencias, la UTA fortalece el perfil académico y personal de sus estudiantes al impulsar su capacidad de adaptación a distintos contextos, el desarrollo de competencias interculturales y la construcción de una visión profesional más amplia y competitiva apta para el mundo laboral.