Estudiantes de la UAA exhiben sus ilustraciones en universidad de Polonia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ocho estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes participaron en la Exhibición Internacional de ilustraciones “Perceptions II – Plants”, la cual se expuso del 09 al 25 de mayo del año en curso en las instalaciones de la Universidad Tecnológica y de la Información de la ciudad de Rzeszów al sur de Polonia y próximamente será expuesta en Indonesia.

“Perceptions II – Plants” consistió en la representación de estudios de plantas reales y de fantasía mediante técnicas de ilustración digital y vectorial. Dicha exhibición reunió un total de 13 Universidades de diferentes países, entre ellos Indonesia, Irán, Turquía, China, Taiwan, United Arab Emirates, Colombia, Ecuador, Hungría, Corea del Sur, Macedonia, Polonia y México, siendo la UAA la única Universidad mexicana en participar.

La invitación se recibió por parte del College of Media and Social Communication for the Major of Computer Graphics and Multimedia Production de dicha institución, a través de su decana Patrycja Longawa, quien estableció contacto con la Dra. Alma Rosa Real Paredes, docente adscrita al Departamento de Diseño Gráfico del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA y quien además pertenece a la red internacional de diseñadores gráficos “Worldwide Graphic Designers”.

La Dra. Alma Rosa apuntó que este tipo de eventos ofrece a la UAA la oportunidad de vincularse y colocarse como institución al nivel de otras universidades de renombre. Asimismo, comentó que permite reconocer el talento tanto de estudiantes como docentes y que su trabajo sea exhibido con el mismo respeto y calidad que otras instituciones.

Por su parte, Fernanda Acosta Andrade, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico de séptimo semestre, indicó que participar en este evento internacional le permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica. De este modo, expresó que es un orgullo para ella y sus compañeros exhibir sus proyectos en otro país, hecho que ayudará a ampliar su portafolio profesional.

Finalmente, la Dra. Real Paredes destacó que la Lic. en Diseño Gráfico de la UAA se encuentra ubicada entre los mejores lugares a nivel nacional e internacional, pues la calidad de sus egresados es muy alta sobre todo en el área de ilustración, diseño editorial y gestión del diseño.

Los jóvenes de la UAA que participaron con sus ilustraciones son: Claudia Ivette Martínez de La Cruz, Fernanda Acosta Andrade, Guadalupe Alicia Merino Méndez, Jennifer Anahí Sifuentes Escalante, José Luis Díaz Cortes Oscar, Alejandro Becerra González, Marcela Isabel de Lara Esquivel y David Aristeo Pedroza Herrera; todos ellos de octavo y noveno semestre de la Lic. en Diseño Gráfico. Cabe señalar que, la Dra. Alma Rosa Real Paredes también participó en la exhibición internacional con la ilustración “Lirio de Agua”.