Estudiantes de Historia de la UAA aseguran que paro no es político

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los alumnos de quinto y séptimo semestre de la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aclararon que su paro estudiantil no tiene ninguna índole política y que los procesos electorales actuales no influyen en su movimiento.

Al mismo tiempo, señalaron que están abiertos al diálogo con la Universidad para encontrar una solución que les permita regresar a clases con maestros de calidad.

Comunicado:

Los alumnos de 5to y 7mo semestre de la Licenciatura en Historia de la Benemérita

Universidad Autónoma de Aguascalientes, hacemos llegar este comunicado oficial a la

prensa para aclarar la incertidumbre generada con respecto a nuestro movimiento estudiantil.

Este paro estudiantil, el cual fue declarado el pasado lunes 18 de agosto de 2025, se

realizó debido a las respectivas quejas hacia un profesor contratado durante el periodo

agosto-diciembre 2024 comenzando su impartición de clases en este periodo a tercer semestre

la materia de “Geografía Histórica Mundial” y a sexto semestre en el periodo enero-junio del

presente año la materia de “Historia de los Estados Unidos”. En el transcurso del semestre

mencionado demostró no tener la preparación, el interés ni el material para impartir clases

ante un grupo de estudiantes. Debido a ello, durante el anterior periodo, los alumnos de sexto

semestre presentaron una queja formal ante las autoridades del departamento y del centro de

ciencias sociales y humanidades.

Posteriormente los estudiantes fueron informados por parte de la Institución que se

tomarían medidas para rectificar la situación, por ende los alumnos quedaron satisfechos con

la respuesta y continuaron sus estudios con regularidad. Gracias a la noticia de la posible

reintegración de este profesor es que los estudiantes hemos declarado paro de todas las

actividades relacionadas con la universidad.

En las declaraciones oficiales de la rectora, la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro y

del secretario general de la Universidad, el Dr. José Manuel López Libreros, se aseguró que al

profesor no se le asignó ninguna clase y que se mantiene en periodo de prueba como profesor

pronumerario. En las reuniones con el secretario nos basamos en eso para cuestionar el por

qué se le estaban dando otros seis meses de prueba si dicho periodo se había terminado en el

semestre de enero-junio 2025. Pues, en el reglamento docente en el artículo 23° se menciona

lo siguiente: “Este procedimiento no podrá ser menor de un semestre ni mayor de dos”.

Además, se hizo la pregunta de cómo se le va a evaluar este periodo de prueba fuera de

reglamento si no se le van a asignar materias.

Dichas autoridades han declarado abiertamente que este profesor, como parte de su

proceso de apelación, citó buenas calificaciones en las pruebas docentes. Los estudiantes

considerando dicha declaración, discrepan con el dictamen y solicitamos que nos muestren

evidencia de sus evaluaciones como docente durante los dos semestres que estuvo ejerciendo

en la universidad.

Hasta la fecha presente, el secretario no ha contestado nuestras dudas y externa la

importancia de que volvamos a clases, asegurando que la administración será la que se

encargue de la situación, sin embargo no ofrecen un plan concreto de acción para rectificar el

problema.

Debemos aclarar que nuestro paro estudiantil no tiene ninguna índole política. Los

procesos electorales actuales no ejercen influencia en nuestro movimiento ni en nuestras

solicitudes. A la vez, queremos asegurar que estamos abiertos al diálogo con la Universidad

para alcanzar una solución lo más pronto posible, ya que nuestra intención es regresar a

clases con maestros de calidad.