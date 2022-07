Estudia Gutiérrez presentar denuncia formal contra Diosdado por violencia de género

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de la diputación permanente del Congreso, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba no descartó la posibilidad de presentar una querella formal en contra del legislador panista Juan Pablo Gómez Diosdado, a quien en diciembre ya había acusado por incurrir en violencia de género.

“Estoy viendo si se hace una denuncia penal, porque el diputado tiene fuero y hay que esperar que salga, ya que en mi caso no hubo una disculpa de su parte”, señaló la también representante por el Partido Acción Nacional.

– ¿De qué dependería que presentes la denuncia penal?

– Pues del fuero, ya que en este momento el diputado tiene fuero y no procedería realmente.

El 10 de diciembre pasado, Gutiérrez Ruvalcaba acusó en plena sesión ordinaria a Gómez Diosdado por presuntamente haberle gritado y haber golpeado una mesa en reunión de la bancada del PAN. Dos meses después, el Tribunal Electoral del Estado acreditó la violencia de género por parte del diputado blanquiazul, quien se limitó a ofrecer una disculpa por medio de sus redes sociales.

La legisladora del PAN reiteró que pudiera esperar a que termine la actual Legislatura en septiembre de 2024 para formalizar la denuncia; aunque hay rumores que el diputado Diosdado pudiera integrarse al siguiente gabinete estatal.

“Me voy a esperar más que nada, si es que sale del Congreso para hacer la denuncia y seguir con el procedimiento. Si dicen que exagero cuando me gritan, cuando me golpean la mesa y mis compañeros pensaron que ese momento él me iba a golpear, si exagerar es eso pues exagero entonces”, abundó.

Por lo pronto, Nancy Gutiérrez dio su respaldo a la legisladora de Morena, Karola Macías, quien a su vez también denunció por el mismo caso al coordinador de la bancada guinda, Juan Luis Jasso. “No debemos quedarnos calladas y debemos levantar la voz, porque muchas mujeres lo viven. Nosotras que tenemos un lugar privilegiado nos corresponde hacer y denunciar”, finalizó.