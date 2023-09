Estudia DIF de Jesús María qué necesidades atender con recursos de la Feria de Chicahuales

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Analizarán en el DIF Municipal las necesidades más apremiantes, buscando tratar de estirar y hacer rendir lo más posible, el recurso que recibirán, y que fue recaudado en la pasada Feria de los Chicahuales en los baños que el ayuntamiento instaló, así como por la venta del material de reciclaje recolectado por Servicios Públicos.

Sin conocerse aún el monto a recibir, la presidenta del DIF de Jesús María, Liliana Coronado de Arámbula, anticipó ‘no tengo la menor idea de lo que se recaude, era lo que comentaba, qué vamos a buscar la forma de rendir lo mayor posible, qué se han beneficiados el mayor número de personas que así lo necesitan’.

Recordó que ‘el año pasado lo empleamos directamente tanto lo de Servicios Públicos, como lo que nos ayudado Medio Ambiente, también de sus campañas, y ahora el año pasado fue la primera vez que también nos dieron lo que salió de los baños, que era nada más 1 baño que no tuvo tanta afluencia, la aplicamos para sillas de ruedas, andaderas, muletas, aparatos ortopédicos, sobre todo de movilidad para las personas, qué es lo que más nos solicitan

en este año vamos a ver cuánto es lo recaudado, y ver cómo lo podemos hacer rendir’.

Y es que destacó que ‘gracias a la gobernadora Tere Jiménez, y a la coordinación que tiene con el doctor Galaviz, y con el licenciado Antonio Abad de la beneficencia pública, nos ha disminuido la inversión, no las peticiones, la inversión que hacíamos ahora vamos a poder dirigirlo a lo mejor a otras cosas, que también nos solicitan con frecuencia’.

Entre las cuales mencionó ‘como son pañales, tanto para personas con discapacidad o para enfermos postrados, adultos mayores, para medicamento, que también es alguna otra de las solicitudes o para visitas médica de especialistas, entonces hasta no saber qué sea el recaudado pues entonces buscaremos de las necesidades que siempre son muchas, ver cuáles son las más apremiantes y para tratar de estirarlo y de hacerlo rendir lo más posible’.