Estrellas de rock, conductores de TV y escritores se suman a las fuerzas de resistencia en Ucrania

KIEV.- Se suponía que este mes el bailarín Oleksiy Potyomkin iba a estar dando saltos en el escenario de la Opera de Kiev interpretando al príncipe en Lileya, un clásico del ballet ucraniano. Pero Potyomkin tomó un arma y un kit de primeros auxilios y se sumó a la resistencia que combate al invasor ruso.

La amplia movilización incluye a personas de todas las profesiones y sectores de la sociedad, desde importantes figuras de la dramaturgia y el rock, hasta abogados y conductores de televisión, que se han unido en defensa de la independencia de su país, ante el avance militar y el asedio y bombardeo ruso de las ciudades de Ucrania.

“Tengo civiles de todo tipo como compañeros de armas”, dice Potyomkin, de 33 años. “Nos sumamos porque preferimos hacer algo útil a quedarnos en casa de brazos cruzados y perdiendo el tiempo.”

Algunos, como Potyomkin, tomaron las armas. Otros cocinan para las tropas o trabajan en los puestos de ayuda médica, y también están los que se ocupan de registrar todo y distribuir al mundo las fotos y videos de lo que pasa en su país.

En el oeste de Ucrania, lejos del frente de batalla, la gente junta comida y remedios y los envía hacia el este en autos particulares, que a su regreso vuelven cargados de mujeres y niños que escapan del frente. Las mujeres fabrican redes de camuflaje y pasamontañas.

Una de las víctimas más conocidas es Pasha Li, actor de cine y presentador de televisión, que murió el 6 de marzo durante un bombardeo en el frente de batalla, días después de unirse a un batallón de defensa territorial. Pero eso no amedrentó a sus compatriotas famosos.

“El mayor error de Putin fue pensar que se enfrentaría solo con el ejército ucraniano y algunos «nacionalistas»”, dice Serhiy Prytula, comediante y presentador de televisión que dirige una organización benéfica que suministra equipos y pertrechos a los soldados ucranianos. “Está luchando contra toda una nación”.

Prytula dice que están recibiendo donaciones de Ucrania y de todo el mundo, y con ese dinero encargan equipamiento en países vecinos, como Polonia y la República Checa, o más lejanos, como España y Australia. Prytula comenzó a ayudar al ejército en 2014 cuando Rusia invadió por primera vez, y así se ganó la confianza de los ucranianos, que lo vieron visitar a los soldados en las trincheras de la línea de frente para entregarles ayuda personalmente.

#Lavrov admitted bombardment of maternity hospital in #Mariupol. He said they were shelling the “neonazis”. That is how they call weaponless pregnant Ukrainian women. Show this picture to lavrov and putin and ask them to find any “neonazi”. The world must stop this insanity. pic.twitter.com/1UHXOyLfU8— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) March 10, 2022