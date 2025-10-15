Estrella de los Dodgers abandona hotel embrujado

Redacción

EU.-Teoscar Hernández y su esposa Jennifer hicieron las maletas antes del segundo juego de la Serie de Campeonato en Milwaukee. La razón no era un escándalo mediático ni el frío de octubre, sino fantasmas. El Hotel Pfister, donde los Dodgers y varios equipos visitantes suelen hospedarse, tiene fama de estar poblado por apariciones que se pasean por pasillos, apagan luces, mueven puertas y dejan una sensación que es casi imposible de borrar.

Fox News informó que el famoso jardinero de los Dodgers hicieron el check out antes de tiempo.

No creo en fantasmas”, declaró Hernández al New York Post. “Me he alojado allí antes y nunca he visto ni oído nada. Pero mi esposa dijo que no quería quedarse allí, así que tuvimos que buscar otro hotel”.

Fantasmas con boletos de visitante

El Pfister ha sido escenario de leyendas durante más de un siglo. Mookie Betts lo ha evitado durante años, alquilando Airbnb. La estrella de los Dodgers no ha querido averiguar lo que muchas voces cuentan del inmueble. Otros compañeros de los Dodgers hablan de luces que parpadean sin explicación, pasos que recorren los pasillos y puertas que se abren solas. El hotel mezcla la elegancia de sus salones con un guion de película de terror que muchos pelotero no quieren experimentar.

Para Hernández, la historia se resolvió en familia. Prefirió la tranquilidad de su esposa que cualquier potencial inconveniente.

Cuadrangular mientras los fantasmas miran

Ousmane Dembélé continúa su recuperación en Catar

Nada perturbó a Hernández en el campo. Conectó un cuadrangular en la segunda entrada del segundo juego, demostrando que los fantasmas se quedaron fuera de la serie.https://d-4946807653107436034.ampproject.net/2509191850000/frame.html

El viaje de los Dodgers a Milwaukee continuó sin más sobresaltos. Con dos juegos de ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, es muy factible que los Dodgers no tengan que regresar a Milwaukee, algo que llena de tranquilidad a varios de sus peloteros.

Con información de Adrenalina