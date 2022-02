Estrategia de seguridad en Aguascalientes no se altera por cambios en la SSPE: Figueroa 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La aplicación de la seguridad no se vendrá abajo por los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, aseveró el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega.

Tras el nombramiento de manera oficial de Jonás Chávez Marín al frente de la seguridad en el estado, expuso que el policía de calle es más importante que los propios directos.

“En el caso de la fiscalía los mismos cambios no detienen nada y creo que es lo mismo en al policía estatal que deberá seguir operando como lo venía haciendo”, resaltó.

El mismo puntualizó que trabajarán de la mano con el nuevo secretario en donde por ningún motivo se bajará la guardia.

“Independientemente de la detención del ex secretario Porfirio y la llegada de Jonás las cosas se han mantenido y por fortuna hemos estado tranquilos”, concluyó.