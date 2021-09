“Estoy muy mal, lo perdí todo”, Laura Bozzo reaparece en redes

Redacción

Ciudad de México.-Laura Bozzo dice haberlo perdido todo.

Después de semanas de estar desaparecida, Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales para contar el estado en el que se encuentra después de la demanda que interpuso en su contra Alfredo Adame.

“Gracias no saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes estoy muy mal lo perdí todo”, escribió.

Laura Bozzo culpó a sus contadores de la situación que enfrenta, donde se especula que debe cerca de 80 millones de pesos al SAT.

“Los amo creí en gente a quien le di poder y me estafaron preferible creer en la gente del SAT que ellos ladrones”, afirmó.

Antes de responder a sus usuarios, Laura Bozzo había escrito un tuit en el que lamentó no haber cumplido, pese a que el SAT le había dado un plazo para que pagara su deuda, aunque después lo borró.

“Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, agregó.