Estoy listo para lo que venga: González Mota

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal de Asientos quién hace unos meses se declaró independiente luego de haber llegado por las siglas de Morena y antes en su primera incursión como primer edil estuvo bajo el cobijo del partido ya extinto Nueva Alianza, Juan Manuel González Mota sostuvo una pequeña pero nutritiva entrevista con El Clarinete.

Al primer regidor se le preguntó sobre sus intenciones respecto a si buscará la reelección que lo convierta en presidente municipal por tercera ocasión de aquellos lares que hacen límite con Zacatecas.

¿Va a meter usted licencia, no va a meter, va a buscar la reelección? Se queda o se va?

– No, todavía no sabemos, todavía no son tiempos de tomar esas decisiones, hay que esperar a ver cómo se mueven las cosas, estamos esperando

¿Pero no lo descarta?

– No, nunca hay que descartar nada, nunca en la vida hay que decir que no

¿Está listo para lo que pueda suceder?

– Listo para lo que se venga, para quedarnos, a sentarnos, a verla de okis, a jugarla, por donde venga

Juan Manuel González Mota también fue diputado local por Morena previó a la actual gestión que encabeza y donde por cierto tiene cómo asesor al exgobernador panista del estado, Martín Orozco.

Finalmente hay que señalar que El Clarinete logró conocer que pese a los fuertes rumores que ubican a González Mota cercano al Partido Acción Nacional, en este momento está mucho más cerca de adherirse a las filas del Partido de la Revolución Demócratica.

En muy poco tiempo se conocerá el futuro próximo del actual alcalde asentense.