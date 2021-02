Estoy en manos de la Corte: Espinosa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Gabriela Espinosa Castorena, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Aguascalientes, descartó fijar una postura en torno al proceso de impugnación que interpuso para mantenerse en su cargo; ante la negativa de parte de instancias como el Congreso del Estado.

“De ese tema no me gustaría entrar mucho en profundidad, porque es un proceso que está vigente y cuando los juicios están vigentes, por ética, no podemos comentar cómo va. Lo único que le puedo decir es que yo sigo con suspensión, la cual me otorgó el Juez de Distrito”, declaró en conferencia de medios.

Espinosa Castorena abundó que esta suspensión provisional había sido impugnada, pero que en su momento el Tribunal Colegiado reiteró que se confirmaba y luego se le concedió la suspensión definitiva para continuar en el puesto; aunque el juicio continúa.

“Sí me gustaría precisar que la suspensión es respecto al acto reclamado que se hizo valer y el acto es que no fuera yo separada del cargo, tomando en consideración que tengo la representación del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial no establece situación de un presidente interino o un suplente”, adicionó.

En septiembre último, Espinosa presentó una solicitud para mantenerse al frente del Poder Judicial. Sin embargo, hubo objeciones desde el mismo Congreso, después que incluso se ventiló su supuesta vinculación con un delito de privación ilegal de la libertad. Ante ello, la magistrada interpuso una controversia constitucional.

– ¿Esto no viene a afectar su relación con el Poder Legislativo?

– No hay ninguna afectación, seguimos trabajando. Es una situación que sucedió y es un derecho que yo hice valer. Pero no afecta la colaboración que siempre debe haber entre los tres poderes.

Ante la posibilidad de un eventual fallo en su contra de parte de la Suprema Corte, Espinosa reiteró: “no quiero adelantarme a lo que viene. Yo sigo trabajando al día y lo que resuelva la autoridad federal, es lo que voy a cumplir”.

La presidenta del Supremo Tribunal presentó este viernes su tercer informe de actividades.