Estos son los libros más vendidos del mes

Redacción 

“El susurro del fuego”, de Javier Castillo, se mantiene como el libro de ficción más vendido del mes, de acuerdo a un reporte del diario El Español.

De acuerdo al reporte, Castillo revalida su liderazgo, mientras que la escritora Freida McFadden se consagra como la gran revelación de la temporada al colocar tres de sus títulos en el top 20. 

En cuanto a publicaciones de No Ficción, Julio Llamazares con “El viaje de mi padre” conserva el número uno en una lista marcada por la filosofía, la espiritualidad y la persistente presencia de clásicos.
Con información de El Español