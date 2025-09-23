Estos son los Ganadores del Concurso de Carteles en México por el 80 aniversario de la ONU

Comunicado

Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, el Bosque de Chapultepec, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo de Arte Popular tienen el agrado de anunciar a las personas ganadoras del Concurso de Carteles en México por el 80 aniversario de la ONU para un futuro sostenible, en paz y con derechos para todas las personas:

“ACUERD2.0” de Guillermo Belchez

El jurado reconoció el cartel “ACUERD2.0” de Guillermo Belchez por representar un futuro impulsado por la cooperación, la innovación y la unión para forjar un mundo más justo y sostenible.

En su obra Guillermo Belchez reinterpretó el número “80” de manera significativa; el “8” se transforma en el símbolo del infinito, representado por las manos entrelazadas de un hombre y una mujer que evocan la continuidad y la colaboración, que a su vez rinden homenaje al compromiso con la igualdad de género y la solidaridad humana como pilares de la paz. A su lado, el número “0” toma la forma del planeta, con lo que se declara una misión clara: apoyo humano infinito para nuestro mundo.

El jurado destacó que la obra posee un estilo distinto y fresco, y resaltó que el cartel captura los valores y principios así como la visión de futuro de la ONU en conmemoración de su 80 aniversario.

“El Telar” de Renata Bonilla

El jurado reconoció “El telar” de Renata Bonilla como una obra de profunda carga simbólica que vincula de manera especial a las mujeres y niñas y, en particular, a indígenas, reivindicando su papel en el fortalecimiento del sistema multilateral.

La obra de Renata Bonilla muestra un telar que se convierte en metáfora de un México que se construye día a día con sus manos, su memoria y su esperanza. Las imágenes en blanco evocan paz, unión y dignidad.

La leyenda “México tejiendo el futuro” que acompaña al cartel invita a reflexionar sobre la construcción del futuro como un proyecto vivo en el que se requiere la participación de todas las personas.



“Raíces del futuro” de Abigail Delgado

El cartel de Abigail Delgado titulado “Raíces del Futuro” muestra una mirada que entrelaza la identidad de México con la visión de un porvenir compartido. El jurado destacó su capacidad para trabajar las raíces -en sentido literal y simbólico- en la representación de la historia, memoria y esperanza que se extienden a través del tiempo y espacio.

La obra resalta de forma armónica los elementos de personas y planeta, invitando a un diálogo que evoca el espíritu del multilateralismo. Además, el cartel representa una lógica geográfica que conecta la diversidad y la demografía del país.

Las personas integrantes del jurado reconocieron los elementos urbanos y culturales emblemáticos que se integran en el paisaje para subrayar que estas raíces no solo son historia, sino también fuerza viva que proyecta al país hacia un horizonte de cooperación global.



Las obras ganadoras serán las imágenes oficiales en diferentes actividades conmemorativas del 80 aniversario de la ONU.

Las organizaciones convocantes celebraron la riqueza de propuestas visuales recibidas y agradecieron la participación de estudiantes, artistas visuales y plásticos, así como de todas las personas que postularon sus trabajos. Los tres trabajos ganadores y siete trabajos que recibieron menciones especiales pueden ser consultados aquí. Por otra parte, reconocieron el importante trabajo del jurado para realizar sus deliberaciones.

Finalmente, reiteraron la importancia del arte como herramienta para imaginar y construir colectivamente un futuro en paz, justo, con derechos para todas las personas, inclusivo y sostenible, en línea con los principios, valores y propósitos de la ONU.