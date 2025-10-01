Estos son los detergentes para ropa que Profeco no recomienda

Redacción

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que varios detergentes en polvo para ropa y multiusos que se venden en México ostentan frases en sus empaques que no logran demostrar en pruebas de desempeño, de acuerdo con el estudio publicado en la edición de octubre de la Revista del Consumidor.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 49 productos —26 para ropa y 23 multiusos— en aspectos como veracidad de la información, contenido neto, pH, desempeño en lavado, desgaste de la tela, percudido y solidez del color.

En el caso de detergentes en polvo para ropa, los que no comprobaron lo que prometen sus leyendas son: Ace Oxígeno Activo (“Frescura increíble”), Carisma (“Óptimo desempeño”), Persil Colores Vivos (“Frescura duradera”), Persil Universal (“Acción profunda” y “Frescura duradera”), Viva Higiene + Anti-olor (“Quitamanchas total”), Viva (“Quitamanchas total”), Viva Fresca Lavanda (“Quitamanchas total”) y 1-2-3 5 Beneficios (“Fragancia duradera”).

En detergentes multiusos, el producto La Morena tampoco acreditó su leyenda comercial de “El milagro de la limpieza”.

Aunque todos los detergentes cumplieron con el contenido neto declarado y se ubicaron en el rango de pH alcalino, se detectaron irregularidades adicionales: El Milagro y La Morena no tienen autorización para usar el símbolo “Hecho en México” en sus empaques.

El estudio también señala que, en desempeño contra el percudido, los mejores detergentes para ropa fueron Ace Oxígeno Activo, Ariel Revitacolor, Bold 3 Cariñitos de Mamá, Bold 3 Softech, Carisma, Foca, Persil Universal, Viva Higiene + Anti-olor y 1-2-3. En el caso de los multiusos, destacaron El Milagro, La Morena y Útil.

La Profeco recomendó a los consumidores leer cuidadosamente las etiquetas, verificar que los empaques no presenten daños y seguir las instrucciones de uso. Además, advirtió que algunos detergentes en polvo pueden dejar residuos blancos en la ropa si se disuelven en agua fría.

El informe completo se encuentra disponible en la edición de octubre de la Revista del Consumidor, en el portal oficial de la Profeco.