Estos son los bancos que más reclamaciones tienen en México

Redacción

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer las entidades financieras con más reclamaciones durante el 2021.

Las principales quejas de los usuarios estuvieron relacionadas con consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas y cargos no reconocidos.

Sobre el comportamiento de los bancos a diciembre del 2021, se recibieron un total de 155 mil 959 reclamaciones. Los bancos que acumularon la mayoría son: BBVA, Banorte, Santander y Citibanamex, Scotiabank, HSBC, BanCoppel, Banco Azteca, Banco Inbursa y Banco Mercantil del Norte.

Los 9 bancos registraron 147 mil 714 reclamaciones, es decir, el 94.7% del total.

Las entidades donde se realizaron más quejas fueron la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo Le´n, Puebla, Sinaloa, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua.

Además, los productos más reclamados fueron: tarjetas de crédito y débito y el crédito personal.

Por último, se indica que las instituciones financieras que obtuvieron más resoluciones a favor del usuario fueron Citibanamex, Banco Inbursa, BBVA y BanCoppel.

Con información de La Silla Rota