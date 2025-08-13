Estos son los 26 capos ofrendados por México a Estados Unidos

Redacción

El Gobierno de Estados Unidos recibió a 26 integrantes de alto perfil del crimen organizado, trasladados desde México para enfrentar procesos judiciales por delitos que incluyen tráfico de drogas, secuestro, homicidio, contrabando de personas, uso ilegal de armas de fuego y lavado de dinero.

Entre los detenidos se encuentran líderes y operadores de organizaciones catalogadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Destacan Abigael González Valencia, alias “Cuini”, líder de Los Cuinis; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios; José Baldomero Fernández Beltrán, uno de los primeros operadores del Cártel de Sinaloa; Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes”, fundador de Los Zetas; Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de “El Mayo” Zambada y operador financiero de esa facción; y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, uno de los principales jefes del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Según el Departamento de Justicia, los acusados habrían introducido a Estados Unidos grandes cantidades de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. La fiscal general Pamela Bondi afirmó que la operación refleja el compromiso para “desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales” y agradeció la colaboración del equipo de seguridad nacional de México.

También fueron recibidos Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de “Los Chapitos”; Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona acusado de encabezar una red de tráfico de migrantes; Leobardo García Corrales, presunto operador del Cártel de Sinaloa que intercambiaba drogas por armas de alto poder; y Roberto Salazar, buscado por el asesinato de un alguacil en California.

Los acusados enfrentarán cargos en cortes federales de distintos estados, entre ellos Nueva York, California, Texas, Arizona, Virginia, Georgia, Illinois y Massachusetts, así como en el Distrito de Columbia y el Condado de Los Ángeles.

El Departamento de Justicia reconoció la participación de la DEA, el FBI, el Servicio de Alguaciles, el HSI, autoridades locales y fiscalías federales en la investigación y captura, así como en la coordinación internacional que permitió concretar las entregas.