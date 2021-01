Estos son algunos de los libros que cambiaron al mundo

Redacción

¿Qué libros han tenido el mayor efecto en la historia de la humanidad? Es probable que se trate de una pregunta que provoque un gran debate pero está claro que, desde la ficción y la historia hasta la ciencia y la religión, las siguientes obras han dejado su huella en el mundo y han superado la prueba del tiempo. Son los libros con el mayor efecto en el curso de la historia.

Se trata de historias que aún resuenan en los lectores a pesar de haber sido publicadas hace décadas o siglos. Los libros de esta lista son ampliamente aceptados por los historiadores como obras que ayudaron a dar forma a la sociedad, a alterar las prácticas sociales y a capturar o explicar momentos cruciales en la historia de la humanidad.



Y es que leer no es solo placer: los libros tienen el poder de tocarnos en lo más profundo de nuestro ser, de abrir los ojos a las injusticias y, en ocasiones, incluso de actuar como catalizadores del cambio social.



Desde las obras del escritor inglés William Shakespeare hasta “1984” del también autor británico George Orwell, estos son los títulos que han tenido un gran impacto en nuestra historia.

1984 de George Orwell

El clásico trabajo de distopía de George Orwell lanzó este subgénero de la ciencia ficción entre el público. Orwell imaginaba un futuro no tan lejano como un lugar de pesadilla controlado por el gobierno, con una censura desenfrenada y sin libertad. Libros como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o La Naranja Mecánica de Anthony Burgess no existirían sin que Orwell hubiera escrito 1984 primero, y Aldous Huxley “Un mundo feliz” un poco antes. Pero es que 1984 aún resuena con fuerza. Tenemos suerte de que el mundo real del año 1984 no resultase como Orwell predijo en 1949, pero la influencia del libro ha durado y continuará durando por la influencia de ese ser que todo lo ve, que todo lo domina, el Gran Hermano que gobierna utilizando la vigilancia, el miedo, la fuerza y un culto generalizado de la personalidad. El término Gran Hermano se sigue utilizando a día de hoy y el libro siempre será un importante recordatorio de que la libertad de expresión y pensamiento valen la pena en la sociedad.

Fábulas de Esopo

Esta colección de historias fue diseñada para enseñar una lección moral. Las fábulas son atribuidas a un esclavo en la antigua Grecia llamado Esopo -en el siglo VI a. C.-, aunque muchas de las historias son anteriores a estas épocas. Es probable que Esopo no escribiera necesariamente las historias; sin embargo, las fábulas de Esopo han sido contadas en todo el mundo durante cientos de años. Hay más de 650 y todas tienen un mensaje subyacente sobre la vida o cómo las personas deben o no deben comportarse. Los personajes principales son generalmente animales con cualidades humanas. Las más famosas incluyen El zorro y las uvas, La tortuga y la liebre, El lobo y el cordero o El ciervo y el león.

Las uvas de la ira de John Steinbeck

El clásico de 1939 narra el viaje de una familia de Oklahoma sin un centavo hacia el oeste a lo largo de la Ruta 66. El libro fue un éxito de ventas inmediato y la novela destacó la impactante pobreza de la era de la Depresión y la miseria de cientos de miles de migrantes que viajaban a California para encontrar trabajo. El libro fue muy polémico, prohibido e incluso quemado en varios lugares, incluido el condado de Kern, California, donde terminó el viaje de la familia Joad, protagonista de la historia. Recibió el Premio Pulitzer en 1940.

Analectas de Confucio

Se cree que este resumen de los pensamientos del pensador chino Confucio fue escrito en algún momento entre 475 y 221 a. C. También conocido simplemente como “Analectas” o “Lunyu”, este libro es una colección de dichos e ideas atribuidas al filósofo sobre cómo vivir una vida virtuosa y ser amable, lo que él denominó “Ren”. Analectas sigue teniendo una profunda influencia en la filosofía y la ética orientales, especialmente en China.

Manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels

Karl Marx y Freidrich Engels fueron dos de las figuras más influyentes del comunismo. Han contribuido a la teoría del comunismo hasta tal punto que este movimiento tomó la forma de una revolución y atrajo a una parte considerable de la sociedad para adherirse a sus políticas. Este tratado, que fue escrito por Marx y Engels al mando de la Liga Comunista, es uno de los más influyentes en la historia de la política. Hablaba de un curso de acción que permitiría al proletario (clase obrera) eliminar el dominio de la burguesía (clase dominante) para establecer una sociedad sin clases. El libro produjo un cambio social evidente con el conjunto de principios establecidos por Marx y Engels.

El arte de la guerra de Sun Tzu

Este tratado militar chino ha sido adoptado por hombres de negocios como un libro de consejos sobre cómo negociar en el despiadado mundo del capitalismo. Cada uno de los 13 capítulos del libro aborda un aspecto diferente de la guerra. Sun Tzu, quien era un antiguo general militar chino y un estratega altamente respetado, creía que la guerra debía evitarse tanto como fuese posible, y completarse de manera rápida y eficiente en el momento necesario. Sus enseñanzas han sido aceptadas tanto por el mundo de los negocios como el legal para aprender cómo ganar ventaja en las negociaciones y qué argumentos son más efectivos. Destacó la importancia de la preparación y la flexibilidad ante lo inesperado.

Matar a un ruiseñor de Harper Lee

Publicada en 1960, muchos están convencidos de que Matar a un ruiseñor es una de las mejores novelas del siglo XX. La historia nos habla de una niña llamada Scout a medida que crece en Alabama, al sur de Estados Unidos, en la década de 1930, en un momento en que la injusticia y el racismo eran muy comunes. Vemos la historia a través de sus ojos. Su padre, Atticus Finch, es un abogado que lo arriesga todo para defender a un hombre negro en juicio por un delito que no cometió. Uno de los mensajes principales de la historia es cómo de importante es defender lo que está bien, en lugar de seguir a la multitud, o hacer lo que es simplemente más fácil, y ver el mundo a través de los ojos de otras personas. El libro ha sido traducido a muchos idiomas y vendido millones de copias en todo el mundo y es recomendado en el entorno escolar. Una famosa frase del libro que el padre le dice a la niña dio la vuelta al mundo: “Nunca entiendes realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista. Hasta que te metes en su piel y caminas por ella”.

La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe

La esclavitud es el tema central de esta novela de 1852. “Así que eres la pequeña mujer que escribió el libro que comenzó esta gran guerra”; de esta manera se dirigió el 16º Presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, a Harriet Beecher Stowe cuando la conoció en 1862, una década después de que ella escribiera “La cabaña del tío Tom”, el segundo libro más vendido en el siglo XIX después de la Biblia. La historia habla del tío Tom, un esclavo afroamericano, relatando los horrores de la esclavitud a nivel personal por primera vez en la historia, lo que causó un gran alboroto en la sociedad de la época. La novela fomentó en gran medida la causa abolicionista en el norte del país, aumentó las tensiones con los esclavistas del sur y, como sugirió Lincoln, posiblemente incluso ayudó a que el país cayera en una guerra civil.

El diario de Ana Frank, de Ana Frank

Publicado en 1947, este libro es una recopilación de los escritos del diario de Ana Frank, una niña que se escondió con su familia durante dos años durante la ocupación nazi de los Países Bajos. La familia fue descubierta en 1944, y la joven murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen cuando solo tenía 15 años (dos meses antes de que este fuese liberado). Desde su publicación, “El diario de Ana Frank” ha sido traducido a más de 60 idiomas y sigue siendo uno de los documentos primarios más famosos e influyentes de Europa de la Segunda Guerra Mundial.

La mística de la feminidad de Betty Friedan

Al clásico de Betty Friedan de 1963 se le atribuye el impulso al movimiento feminista de la segunda ola. Mientras que la primera ola de feminismo se centró en temas como el sufragio de las mujeres y los derechos de propiedad, la segunda ola planteó preguntas sobre la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y los derechos reproductivos. La escritora estadounidense se inspiró para escribir el libro tras solicitarle que hiciera una encuesta de sus ex compañeros de clase en el Smith College, descubriendo que la mayoría de mujeres eran muy infelices en sus roles de amas de casa y madres. El diario New York Times dijo que el libro “transformó permanentemente el tejido social de los Estados Unidos”.

La Ilíada de Homero

La Ilíada es un antiguo poema épico griego, que presenta guerra, dioses, familias y grandes dosis de dramatismo. Esta literatura épica sirvió como punto de referencia común para culturas enteras, contando a su audiencia de dónde venían y quiénes eran. La Ilíada cuenta la historia de un período de tiempo hacia el final de la Guerra de Troya, que se desató cuando el Rey de Micenas, Agamenón, libró la guerra contra los troyanos porque el hijo del rey Príamo de Troya, París, secuestró a la esposa de su hermano. Este relato histórico ha sido muy importante en la vida de la antigua Grecia y, en particular, acerca de la guerra de Troya y su impacto.

Los derechos del hombre, de Thomas Paine

Thomas Paine fue un escritor inglés muy influyente. Este revolucionario intelectual y liberal influyó profundamente en la democracia gracias a sus escritos. Su contribución era tal que que cuando fue a Francia durante la Revolución Francesa, fue elegido inmediatamente miembro de la Convención Nacional, a pesar de que ni siquiera sabía hablar francés. El libro “Los derechos del hombre”, publicado en marzo de 1791, indican claramente que el único propósito del gobierno es salvaguardar los derechos innegables de todo ser humano. Si las instituciones no benefician al país no tienen cabida. Paine redacta así un alegato en defensa de los derechos inalienables del hombre.

“La Jungla”, de Upton Sinclair

Publicado en 1906 esta obra hizo que la vida de una fábrica de Chicago fuera increíblemente vívida: el autor expuso las terribles condiciones de trabajo, los horrores del matadero y la pobreza y la desesperación a las que los trabajadores se enfrentaban a diario. Upton Sinclair, periodista estadounidense, escribió este libro para crear conciencia sobre los problemas a los que hacían frente los inmigrantes estadounidenses. Galvanizó la opinión pública y condujo a una investigación gubernamental que finalmente provocó la aprobación de una serie de leyes.

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton

Publicado en 1687 y conocidos simplemente como “Principia”, estos tres libros del científico inglés Isaac Newton se publicaron en latín y rápidamente se convirtieron en ejemplares cruciales en los círculos académicos. Los tomos contienen las leyes de movimiento de Newton y la mecánica clásica, y se considera uno de los libros más importantes que se hayan publicado en la historia universal de la ciencia.

